Dinamani
அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டட திட்ட அனுமதி: சிஎம்டிஏவுக்கு அதிகாரம் வழங்கியது!கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சித் தலைவர் அபிஜீத் தீப்கே மீது அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் தாக்குதல் நடத்தினர்.நகர்ப்புறத்தில் வேலை இல்லாதோர் எண்ணிக்கை குறைவு! 6.4 % ஆக குறைந்துள்ளதுசெப். 17 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை காலை உணவுத் திட்டம் விரிவாக்கம்!தென் தமிழகத்தில் இன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு!சென்னை போரூர் அருகே இளம்பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை!பிரிட்டனில் 16 வயதுக்குட்பட்டோர் சமூக ஊடகங்கள் பயன்படுத்த தடை!முக்கிய நிறுவன ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை ஏற்றம்! எவ்வளவு உயர்ந்தது?தில்லியை தாக்கிய புழுதிப் புயல்! சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுப்பு!அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் 22 மாவட்டங்களில் மழை!
/
தமிழ்நாடு

அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைகிறேனா? எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் பதில்!

எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் தவெகவில் இணைவதாக வெளிவந்த செய்தி குறித்து அவர் அளித்த பதில் பற்றி...

News image

எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் - படம் - எக்ஸ் (எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர்)

Updated On :15 ஜூன் 2026, 8:47 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், அது குறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் திங்கள்கிழமை (ஜூன் 15) விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தவெகவில் இணைவதாக வெளிவந்த செய்திக்கு, “அப்படியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது” என்று அவர் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் நடைபெற்று முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றிபெற்று தமிழக வெற்றிக் கழகம் தெனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இருப்பினும், ஆட்சி அமைக்க 118 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் காங்கிரஸ், விசிக, இடதுசாரி கட்சிகள், ஐயூஎம்எல் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவோடு தவெக ஆட்சி அமைத்தது.

இந்தச் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிந்ததும் தமிழக அரசியல் களத்தில் எதிர்பாராத பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. அதில் ஒன்று அதிமுக இரண்டு அணிகளாகப் பிரிந்தது.

எடப்பாடி பழனிசாமியின் செயல்பாடுகள் மற்றும் கூட்டணி அணுகுமுறைகளில் அதிருப்தி அடைந்த எஸ்பி. வேலுமணி மற்றும் சிவி. சண்முகம் ஆகியோர் தலைமையில் ஒரு அணி அவருக்கு எதிராக உருவானது. இந்த அணியில் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கரும் இடம்பெற்றிருந்தார்.

அதன் பிறகு, கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவதைத் தவிர்க்கும் வகையில், இரு தரப்பு தலைவர்களும் தங்கள் புகார்களைத் திரும்பப் பெற்றுக்கொண்டு ஒன்றிணைந்து செயல்பட முடிவு செய்தனர்.

இதைத் தொடர்ந்து, மதுராந்தகம் எம்எல்ஏ மரகதம் குமாரவேல், பெருந்துறை எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்எல்ஏ சத்தியபாமா, அம்பாசமுத்திரம் இசக்கி சுப்பையா ஆகியோர் தங்கள் எம்எல்ஏ பதவிகளை ராஜிநாமா செய்து விட்டு, தவெகவில் இணைந்தனர்.

இந்த நிலையில், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் மற்றும் சி. விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் தவெகவில் இணைய உள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் இன்று செய்திகள் வெளியாகின.

இதுகுறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், ”அப்படியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. தவறான செய்தி. எனக்கே நீங்கள் சொல்லித்தான் இந்த விஷயம் தெரியும்” என்று கூறினார்.

Summary

M.R. Vijayabhaskar has denied reports that he is joining TVK, stating, "There is nothing of the sort."

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

அதிமுக மூழ்கிக்கொண்டிருக்கும் கப்பல்; தவெகவுக்கு இன்னும் பலர் வருவார்கள்! செங்கோட்டையன்

அதிமுக மூழ்கிக்கொண்டிருக்கும் கப்பல்; தவெகவுக்கு இன்னும் பலர் வருவார்கள்! செங்கோட்டையன்

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா், எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.-க்கள் தவெகவில் இணைந்தனா்

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா், எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.-க்கள் தவெகவில் இணைந்தனா்

இன்னும் தலைமையை சந்திக்காதது ஏன்? அதிமுக MLA விஜயபாஸ்கர் பதில்!

இன்னும் தலைமையை சந்திக்காதது ஏன்? அதிமுக MLA விஜயபாஸ்கர் பதில்!

தவெகவில் இணைகிறாரா சி. விஜயபாஸ்கர்?

தவெகவில் இணைகிறாரா சி. விஜயபாஸ்கர்?

விடியோக்கள்

விஜய்யும் அண்ணாமலையும் ...| CM Vijay | TVK | We the leaders | Annamalai

விஜய்யும் அண்ணாமலையும் ...| CM Vijay | TVK | We the leaders | Annamalai

வெளியானது தாக்கோல் விடியோ பாடல்!

வெளியானது தாக்கோல் விடியோ பாடல்!

டாஸ்மாக் கடையை அகற்றுங்கள்: கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு | TASMAC |

டாஸ்மாக் கடையை அகற்றுங்கள்: கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு | TASMAC |

ஜூன் 18-ல் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்: நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு | Nainar Nagendran |

ஜூன் 18-ல் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்: நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு | Nainar Nagendran |