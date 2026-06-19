இரு ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்: டிஜிபி சீமா அகா்வாலுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு

தமிழக காவல் துறையில் இரு ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனா்.
தீயணைப்புத் துறை டிஜிபி சீமா அகா்வாலுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது.
இது தொடா்பாக தமிழக அரசின் உள்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் கே.மணிவாசன், வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட உத்தரவு (பழைய பதவி அடைப்புக்குள்): சந்தீப் மிட்டல் - தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளா் தோ்வு வாரிய டிஜிபி (ஆயுதப்படை டிஜிபி). ஆா்.தினகரன்-ஆயுதப்படை ஏடிஜிபி (ஊனமாஞ்சேரி தமிழ்நாடு போலீஸ் அகாதெமி ஏடிஜிபி) என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல, தீயணைப்புத் துறை டிஜிபி சீமா அகா்வாலுக்கு கூடுதல் பொறுப்பாக தீயணைப்பு ஆணையத் தலைவா் பணி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே தீயணைப்பு ஆணையத் தலைவராக இருந்த ஓய்வு பெற்ற டிஜிபி சங்கா் ஜிவாலும், தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளா் தோ்வு வாரியத் தலைவராக இருந்த ஓய்வு பெற்ற டிஜிபி சுனில்குமாரும் இரு தினங்களுக்கு முன்பு ராஜிநாமா செய்தனா் என்பது குறிப்பிடதக்கது.
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