இன்று மீண்டும் கூடுகிறது சட்டப்பேரவை!

இரு நாள்கள் விடுமுறைக்குப் பிறகு தமிழக சட்டப்பேரவை திங்கள்கிழமை (ஜூன் 22) காலை 9.30 மணிக்கு மீண்டும் கூடுகிறது.
அவை அலுவல் நிரல்களின்படி ஆளுநா் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீா்மானத்தின் கீழ் விவாதம் நடைபெறவுள்ளது. அதில் தவெக, திமுக, அதிமுக உள்பட பல்வேறு கட்சிகளைச் சோ்ந்த உறுப்பினா்கள் பங்கேற்று உரையாற்றவுள்ளனா்.
பேரவை நடவடிக்கைகள் திங்கள்கிழமை முதல் முழுமையாக நேரலை செய்யப்படும் என பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் ராஜ்மோகன் அறிவித்துள்ளதால் விவாதங்கள் தடையின்றி ஒளிபரப்பாகும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
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