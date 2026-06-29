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தமிழ்நாடு

இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 29 - நேரலை

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இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 29 - நேரலை

ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் மாநாடு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :29 ஜூன் 2026, 5:54 pm IST
12:24 pm, 29 ஜூன் 2026

எங்க ஊரு பாட்டுக்காரி! திருச்செந்தூர் கோயிலில் கன்றுக்குட்டியுடன் பாடிய எதிர்நீச்சல் பார்வதி!

எதிர்நீச்சல் தொடரின் நாயகி பார்வதி திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்குச் சென்றுள்ளார். அங்கு கன்றுக்குட்டியுடன் பாடல் பாடுவதைப்போன்று விடியோவைப் பதிவிட்டுள்ளார்.

எங்க ஊரு பாட்டுக்காரி! திருச்செந்தூர் கோயிலில் கன்றுக்குட்டியுடன் பாடிய எதிர்நீச்சல் நடிகை!

எங்க ஊரு பாட்டுக்காரி! திருச்செந்தூர் கோயிலில் கன்றுக்குட்டியுடன் பாடிய எதிர்நீச்சல் நடிகை!

12:24 pm, 29 ஜூன் 2026

யூடியூபில் தேவையான விடியோவை இனி ஈஸியாக தேடலாம்!

யூடியூபில் தேவையான விடியோவை இனி எளிமையாகத் தேடலாம். இதற்காக 'ஆஸ்க் யூடியூப்' என்ற புதிய அம்சத்தை யூடியூப் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

யூடியூபில் விடியோவை இனி ஈஸியாக தேடலாம்!

யூடியூபில் விடியோவை இனி ஈஸியாக தேடலாம்!

12:24 pm, 29 ஜூன் 2026

இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை: திருச்சியில் திருமாவளவன் பேச்சு

தமிழகத்தில் காலியாகவுள்ள தொகுதிகளுக்கு நடக்கும் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடப்போவதில்லை என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் இன்று (ஜூன் 29) தெரிவித்தார்.

இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை: திருச்சியில் திருமாவளவன் பேட்டி

இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை: திருச்சியில் திருமாவளவன் பேட்டி

10:50 am, 29 ஜூன் 2026

அட்டகாசமான காமெரா, விலையில் வரும் ஷாவ்மி 17டி! முழு விவரம்

புதிய செல்போன் வாங்க வேண்டும், அதிலும் அட்டகாசமான காமெரா, குறைந்த விலையில் வாங்க வேண்டும் என தேடிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கான சிறந்த தெரிவாக ஷாவ்மி 17டி அமைந்திருக்கும் என்கிறார்கள்.

அட்டகாசமான காமெரா, விலையில் வரும் ஷாவ்மி 17T - முழு விவரம்

அட்டகாசமான காமெரா, விலையில் வரும் ஷாவ்மி 17T - முழு விவரம்

10:49 am, 29 ஜூன் 2026

ஐஆர்சிடிசி-யின் சூப்பர் ஆன்மிகச் சுற்றுலா! கட்டணம் முதல் நாள்கள் வரை அனைத்து விவரங்களும்!!

இந்திய ரயில்வேயில், 11 நாள்கள் ஆன்மிகச் சுற்றுலாவை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறது. கிழக்கு மாநிலங்கள் உள்பட பல புகழ்பெற்ற கோயில்களுக்கும் சென்று வர இந்த வாய்ப்பை பக்தர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

ஐஆர்சிடிசியின் சூப்பர் ஆன்மிகச் சுற்றுலா! கட்டணம், நாள்கள் என அனைத்து விவரங்களும்!!

ஐஆர்சிடிசியின் சூப்பர் ஆன்மிகச் சுற்றுலா! கட்டணம், நாள்கள் என அனைத்து விவரங்களும்!!

10:21 am, 29 ஜூன் 2026

கமேனி இறுதிச் சடங்கு

ஈரானிய மதகுரு அலி அயத்துல்லா கமேனியின் இறுதிச் சடங்கில் இந்திய அரசு சார்பில் மத்திய இணையமைச்சர் பவித்ரா மார்கெரிட்டா, பிகார் ஆளுநர் சையத் அட்டா ஹஸ்னைன் ஆகியோர் பங்கேற்பார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கமேனி இறுதிச் சடங்கு! மத்திய அமைச்சர், பிகார் ஆளுநர் பங்கேற்பு!

கமேனி இறுதிச் சடங்கு! மத்திய அமைச்சர், பிகார் ஆளுநர் பங்கேற்பு!

9:52 am, 29 ஜூன் 2026

பிரதமர் மோடி வழிபாடு

செஷல்ஸ் நாட்டுக்கு அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமா் நரேந்திர மோடி, அந்நாட்டிலுள்ள புகழ்பெற்ற நவசக்தி விநாயகா் கோயிலில் திங்கள்கிழமை தரிசனம் செய்தார்.

செஷல்ஸில் நவ விநாயகர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி வழிபாடு!

செஷல்ஸில் நவ விநாயகர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி வழிபாடு!

8:38 am, 29 ஜூன் 2026

என்எல்சி பங்குகளை விற்க முயலும் மத்திய அரசுக்கும், அதன் நிர்வாகத்திற்கும் கண்டனம்! இபிஎஸ்

என்எல்சி பங்குகளை விற்க முயலும் மத்திய அரசுக்கும், அதன் நிர்வாகத்திற்கும் கண்டனம் என்று அதிமுக பொதுச்செயலர் எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

என்எல்சி பங்குகளை விற்க முயலும் மத்திய அரசுக்கும், அதன் நிர்வாகத்திற்கும் கண்டனம்! இபிஎஸ்

என்எல்சி பங்குகளை விற்க முயலும் மத்திய அரசுக்கும், அதன் நிர்வாகத்திற்கும் கண்டனம்! இபிஎஸ்

6:44 am, 29 ஜூன் 2026

கரூர் செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்? கரூர் நெரிசல் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களைச் சந்திக்கத் திட்டம்?

ஜூலையில் கரூர் செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்?

ஜூலையில் கரூர் செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்?

6:13 am, 29 ஜூன் 2026

காலியான 7 பேரவைத் தொகுதிகள்!

கரூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் ராஜிநாமா செய்ததை அடுத்து, தமிழ்நாட்டில் காலியான தொகுதியின் எண்ணிக்கை 7 ஆகக் குறைந்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் காலியான 7 பேரவைத் தொகுதிகள்! அதிமுக பலம் 41 ஆகக் குறைவு!

தமிழ்நாட்டில் காலியான 7 பேரவைத் தொகுதிகள்! அதிமுக பலம் 41 ஆகக் குறைவு!

6:12 am, 29 ஜூன் 2026

எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் ராஜிநாமா

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் தனது எம்.எல்.ஏ. பதவியை இன்று(ஜூன் 28) ராஜிநாமா செய்தார்.

அதிமுக எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜிநாமா செய்த எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர்! த.வெ.க.வில் சேருகிறார்?

அதிமுக எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜிநாமா செய்த எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர்! த.வெ.க.வில் சேருகிறார்?

5:25 am, 29 ஜூன் 2026

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அரசகுமார் மீது புகார் அளிக்க முன்வர வேண்டும்: மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸ்

பணம் கொடுத்து பாதிக்கப்பட்ட பள்ளி நிர்வாகத்தினர் அரசகுமார் மீது புகார் அளிக்க முன்வர வேண்டும் என மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அரசகுமார் மீது புகார் அளிக்க முன்வர வேண்டும்: மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸ்

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அரசகுமார் மீது புகார் அளிக்க முன்வர வேண்டும்: மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸ்

5:23 am, 29 ஜூன் 2026

ராமநாதபுரத்தில் 5 வயது சிறுமி பலி: குற்றவாளிக்கு கடும் தண்டனை வழங்க வேண்டும்; பிரேமலதா

ராமநாதபுரத்தில் 5 வயது சிறுமி பலியான விவகாரத்தில் உண்மைக் குற்றவாளிகளை கண்டறிந்து கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும் என தேமுதிக பொதுச்செயலர் பிரேமலதா வலியுறுத்தியுள்ளார்.

5:21 am, 29 ஜூன் 2026

தங்கம் விலை குறைவு! வெள்ளி? இன்றைய நிலவரம்?

வாரத்தின் முதல்நாளான இன்று(திங்கள்கிழமை) தங்கம் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை குறைவு! வெள்ளி? இன்றைய நிலவரம்?(ஜூன் 29)

தங்கம் விலை குறைவு! வெள்ளி? இன்றைய நிலவரம்?(ஜூன் 29)

5:21 am, 29 ஜூன் 2026

இளம் தொழிலதிபர் கொலை! முக்கிய கட்டத்தை எட்டியிருக்கும் விசாரணை! பல திடுக்கிடும் தகவல்கள்

மகாராஷ்டிர மாநிலம் புணேவில், இளம் தொழிலதிபர் கொலையில் விசாரணை முக்கிய கட்டத்தை எட்டியிருப்பதாகவும், பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் கிடைத்திருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இளம் தொழிலதிபர் கொலை! முக்கிய கட்டத்தை எட்டியிருக்கும் விசாரணை! பல திடுக்கிடும் தகவல்கள்

இளம் தொழிலதிபர் கொலை! முக்கிய கட்டத்தை எட்டியிருக்கும் விசாரணை! பல திடுக்கிடும் தகவல்கள்

5:19 am, 29 ஜூன் 2026

முதல்வர் விஜய் தலைமையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் 2 நாள் மாநாடு தொடங்கியது!

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் மற்றும் ஐஎப்எஸ் அதிகாரிகளுடனான இரண்டு நாள் மாநாடு குறித்து...

முதல்வர் விஜய் தலைமையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் 2 நாள் மாநாடு தொடங்கியது!

முதல்வர் விஜய் தலைமையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் 2 நாள் மாநாடு தொடங்கியது!

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