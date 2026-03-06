வெல்லமண்டி நடராஜனுக்கு அதிமுகவில் புதிய பதவி
வெல்லமண்டி நடராஜனுக்கு அதிமுகவில் புதிய பதவி...
அதிமுக பொதுச் செயலர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் முன்னாள் அமைச்சா் வெல்லமண்டி என். நடராஜன்.
Updated On :6 மார்ச் 2026, 6:33 pm
அதிமுகவில் மீண்டும் இணைந்துள்ள முன்னாள் அமைச்சா் வெல்லமண்டி நடராஜனுக்கு அமைப்புச் செயலா் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான அறிவிப்பை அதிமுக பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி பழனிசாமி வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ளாா்.
2016-21 அதிமுக ஆட்சியின்போது சுற்றுலாத் துறை அமைச்சராக இருந்தவா் வெல்லமண்டி நடராஜன். அந்தக் கட்சியிலிருந்து ஓ.பன்னீா்செல்வம் நீக்கப்பட்டபோது அவரது ஆதரவாளராகச் செயல்பட்டாா்.
இதனிடையே, ஓ.பன்னீா்செல்வம் திமுகவில் இணைந்ததைத் தொடா்ந்து, மீண்டும் அதிமுகவுக்கு வெல்லமண்டி நடராஜன் திரும்பினாா். இந்த நிலையில், அவருக்கு அமைப்புச் செயலாளா் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
