Dinamani
தள்ளுபடி விலையில் தங்கம் விற்பனை! இங்கு அல்ல, எங்கே?நாட்டிலேயே முதல்முறை! கர்நாடகத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை!சுகோய் போா் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் 2 விமானிகள் பலிகமேனி கொலை! வான்வெளியிலிருந்து வந்த நீல சிட்டுக்குருவி! இஸ்ரேல் ஏவுகணை ரகசியம்!!2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கை
/
தமிழ்நாடு

வெல்லமண்டி நடராஜனுக்கு அதிமுகவில் புதிய பதவி

வெல்லமண்டி நடராஜனுக்கு அதிமுகவில் புதிய பதவி...

News image
அதிமுக பொதுச் செயலர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் முன்னாள் அமைச்சா் வெல்லமண்டி என். நடராஜன்.
Updated On :6 மார்ச் 2026, 6:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அதிமுகவில் மீண்டும் இணைந்துள்ள முன்னாள் அமைச்சா் வெல்லமண்டி நடராஜனுக்கு அமைப்புச் செயலா் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான அறிவிப்பை அதிமுக பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி பழனிசாமி வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ளாா்.

2016-21 அதிமுக ஆட்சியின்போது சுற்றுலாத் துறை அமைச்சராக இருந்தவா் வெல்லமண்டி நடராஜன். அந்தக் கட்சியிலிருந்து ஓ.பன்னீா்செல்வம் நீக்கப்பட்டபோது அவரது ஆதரவாளராகச் செயல்பட்டாா்.

இதனிடையே, ஓ.பன்னீா்செல்வம் திமுகவில் இணைந்ததைத் தொடா்ந்து, மீண்டும் அதிமுகவுக்கு வெல்லமண்டி நடராஜன் திரும்பினாா். இந்த நிலையில், அவருக்கு அமைப்புச் செயலாளா் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

டிரெண்டிங்

திமுகவில் ஓபிஎஸ் இணைந்தது மிகப்பெரிய தவறு: வெல்லமண்டி என். நடராஜன்!

திமுகவில் ஓபிஎஸ் இணைந்தது மிகப்பெரிய தவறு: வெல்லமண்டி என். நடராஜன்!

வெல்லமண்டி என். நடராஜன் மீண்டும் அதிமுகவில் ஐக்கியம்!

வெல்லமண்டி என். நடராஜன் மீண்டும் அதிமுகவில் ஐக்கியம்!

அதிமுக வாக்குறுதிகளை வீடுவீடாகச் சென்று தெரிவிக்க வேண்டும்

அதிமுக வாக்குறுதிகளை வீடுவீடாகச் சென்று தெரிவிக்க வேண்டும்

திமுகவில் இணைவதாக கூறுவது தவறான தகவல்: முன்னாள் அமைச்சா் வெல்லமண்டி நடராஜன்

திமுகவில் இணைவதாக கூறுவது தவறான தகவல்: முன்னாள் அமைச்சா் வெல்லமண்டி நடராஜன்

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு