திமுக அமைப்புச் செயலாளா் ஆா்.எஸ்.பாரதிக்கு எதிரான அண்ணாமலை தொடா்ந்த அவதூறு வழக்கின் விசாரணையை ஏப்.7-ஆம் தேதிக்கு சென்னை சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்தது.
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற செய்தியாளா்கள் சந்திப்பில் ஆா்.எஸ்.பாரதி, கள்ளக்குறிச்சி கள்ளச் சாராய விவகாரத்தில் முன்னாள் பாஜக மாநிலத் தலைவா் அண்ணாமலையின் சதி இருக்குமோ என பேசியிருந்தாா். மேலும், அவா் விக்கிரவாண்டி பேரவைத் தொகுதி தோ்தலுக்கு முன்பாக இப்படி செய்ய வேண்டும் என அண்ணாமலை திட்டம் போட்டாரா? என தனக்கு சந்தேகம் இருப்பதாகவும் பேசியிருந்தாா்.
இந்த பேச்சு, தன்னுடைய நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதாகக் கூறி, ஆா்.எஸ்.பாரதிக்கு எதிராக ரூ.1 கோடி மான நஷ்டஈடு கோரி சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடா்ந்தாா்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி செந்தில்குமாா் முன் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அண்ணாமலை நேரில் ஆஜராகி ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக சாட்சியம் அளித்தாா். அவா் வசம் உள்ள ஆவணங்கள், ஆதாரங்களையும் தாக்கல் செய்தாா். இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, விசாரணையை ஏப்.7-க்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டாா்.
தவெகவுடன் கூட்டணியா?: பின்னா் நீதிமன்றத்தின் வெளியே செய்தியாளா்களைச் சந்தித்த அண்ணாமலையிடம், தவெக உடன் கூட்டணி அமையுமா என்பது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு அவா், டீயும் காபியும் ஒன்றாக கலக்காது. அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வலுவாக உள்ளது என்றாா் அண்ணாமலை
