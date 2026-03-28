சென்னையில் 6 திமுக எம்எல்ஏ-களுக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு!

சென்னை மாவட்டத்தில் 6 திமுக எம்எல்ஏகளுக்கு மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல்வர் ஸ்டாலின்.

Updated On :28 மார்ச் 2026, 12:40 pm

சென்னை மாவட்டத்தில் 6 திமுக எம்எல்ஏகளுக்கு மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

தி.நகர் கருணாநிதி, அண்ணா நகர் மோகன், வில்லிவாக்கம் வெற்றியழகன் ஆகியோருக்குப் பதிலாக புதுமுகங்கள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அதேபோல், ராயபுரம் ஐட்ரீம் மூர்த்தி, திரு.வி.க. நகர் தாயகம் கவி மற்றும் எழும்பூர் பரந்தாமன் ஆகியோருக்கும் இம்முறை வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப். 23ஆம் தேதி நடைபெற்று, வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

அரசியல் கட்சிகள் தொகுதிப் பங்கீடு, வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு என பரபரப்பைக் கூட்டி வரும் நிலையில், திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் கட்சிகளுக்கான தொகுதிகள் சனிக்கிழமை வெளியிடப்பட்டது.

தொடர்ந்து, திமுக சார்பில் போட்டியிடும் 164 தொகுதி வேட்பாளர்கள் பட்டியலையும் கட்சித் தலைவரும், முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டார்.

திமுகவில் 2 அமைச்சர்களுக்குப் பதில் மகன்களுக்கு வாய்ப்பு!

திமுகவில் 2 அமைச்சர்களுக்குப் பதில் மகன்களுக்கு வாய்ப்பு!

சென்னை மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர்கள் யார் யார்?

சென்னை மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர்கள் யார் யார்?

திமுகவுடனான கூட்டணியை உடைக்க விரும்பவில்லை: நாராயணசாமி

திமுகவுடனான கூட்டணியை உடைக்க விரும்பவில்லை: நாராயணசாமி

தங்கம் விலை தொடா் சரிவு: பவுனுக்கு எவ்வளவு குறைந்தது தெரியுமா?

தங்கம் விலை தொடா் சரிவு: பவுனுக்கு எவ்வளவு குறைந்தது தெரியுமா?

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

21 மணி நேரங்கள் முன்பு