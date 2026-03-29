முதலமைச்சர் காப்பீடு திட்டம் ரூ. 10 லட்சமாக அதிகரிக்கப்படும்: மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதிபேரிடர் கால இழப்பீடு ஹெக்டருக்கு ரூ. 25 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும் : திமுக வாக்குறுதிமுதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டம் 8 ஆம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்தப்படும் : மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதிபொன்னேரி அருகே திருப்பாலீஸ்வரர் கோயில் தேர் கவிழ்ந்து விபத்து எடப்பாடி பழனிசாமி வாகனத்தில் பறக்கும் படை சோதனை! 15 நிமிடங்கள் நடைபெற்றது!நெல்லை, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதிகளில் கிருஷ்ணசாமி மகன் ஷியாம் போட்டி!அஸ்ஸாமில் மகளிருக்கு நிபந்தனையின்றி மாதாந்திர உதவித்தொகை: காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை!செங்கோட்டையன், என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா போட்டியிடும் தொகுதிகள்!பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் விஜய் போட்டி புதுச்சேரியில் விஜய் பிரசாரத்துக்கு அனுமதிகோரி தவெக மனு! தேர்தல் ஆணையக் கடிதத்தில் பாஜக முத்திரை பதித்த விவகாரம்! அலுவலர்கள் நீக்கம் மேற்கு வங்கம்: 294 தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் தனித்து போட்டி!
எட்டாம் வகுப்பு வரை காலை உணவுத் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும்: திமுக தேர்தல் வாக்குறுதிகள் என்னென்ன?

காலை உணவுத் திட்டம்

Updated On :29 மார்ச் 2026, 1:03 pm

திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை இன்று(மார்ச் 29) வெளியிடப்பட்டது.

திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையைத் தயாரிக்க கனிமொழி எம்.பி. தலைமையில் திமுக செய்தித் தொடா்புச் செயலா் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், பழனிவேல் தியாகராஜன், அமைச்சா் கோவி.செழியன், டி.ஆா்.பி.ராஜா உள்ளிட்ட 12 பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டு, மக்களிடம் கருத்து கேட்பு உள்பட பல்வேறு கட்டங்களைக் கடந்து தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், அடுத்த முறையும் ஆட்சியமைத்தால் திமுக அரசு என்னென்ன மக்கள் நலத் திட்டங்களைத் தமிழகத்துக்காகச் செய்யவிருக்கிறது? என்பதை உள்ளடக்கி திமுகவின் 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குறுதி அறிக்கை இன்று (மார்ச் 29) வெளியிடப்பட்டது.

சென்னை அறிவாலயத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் திமுக தலைவர்கள் முன்னிலையில் திமுக தேர்தல் அறிக்கை குழுவிலுள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்த்தும் நன்றியும் தெரிவித்ததுடன் திமுக அரசின் கடந்த ஐந்தாண்டுகால சாதனையைப் பட்டியலிட்டார். அதனைத்தொடர்ந்து, தேர்தல் அறிக்கையை முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டார். அதில் வாக்காளர்களைக் கவரும் முக்கிய வாக்குறுதியாக, மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ. 2,000-ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எட்டாம் வகுப்பு வரை காலை உணவுத் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும்

இலவச மின்சாரம் பெறும் பயனாளிகளுக்கு நவீன மின்சார பம்புசெட்கள் இலவசம்

10 லட்சம் புதிய வீடுகள் கட்டித் தரப்படும்

முதல்வரின் மருத்துவக் காப்பீடு திட்டத்தில் சேர, ஆண்டு வருமான வரம்பு ரூ. 5 லட்சமாகவும் காப்பீடு ரூ. 10 லட்சமாக உயர்த்தப்படும்

புதுமைப்பெண் திட்டத்தில் மாணவிகளுக்கு உதவித்தொகை ரூ. 1,500 ஆக உயர்த்தப்படும்

முதியோர் உதவித்தொகை ரூ. 2000 ஆக உயர்த்தப்படும்

மாற்றுத்திறனாளிகள் உதவித்தொகை ரூ. 2500 ஆக உயர்த்தப்படும்

மீன்பிடி தடை காலம் நிவாரணம் ரூ. 12,000 ஆக உயர்த்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

DMK election manifesto for 2026 assembly election released

திமுக தேர்தல் அறிக்கை இன்று வெளியீடு!

நாளை மாலை வெளியாகிறது திமுக தேர்தல் அறிக்கை!

திமுக தேர்தல் அறிக்கை குறித்து கனிமொழி!

அதிமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் என்னென்ன?

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

28 மார்ச் 2026
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

28 மார்ச் 2026
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

28 மார்ச் 2026
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

27 மார்ச் 2026