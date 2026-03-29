எட்டாம் வகுப்பு வரை காலை உணவுத் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும்: திமுக தேர்தல் வாக்குறுதிகள் என்னென்ன?
திமுக தேர்தல் வாக்குறுதிகள் என்னென்ன?
காலை உணவுத் திட்டம்
கோப்புப்படம்
காலை உணவுத் திட்டம்
கோப்புப்படம்
திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை இன்று(மார்ச் 29) வெளியிடப்பட்டது.
திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையைத் தயாரிக்க கனிமொழி எம்.பி. தலைமையில் திமுக செய்தித் தொடா்புச் செயலா் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், பழனிவேல் தியாகராஜன், அமைச்சா் கோவி.செழியன், டி.ஆா்.பி.ராஜா உள்ளிட்ட 12 பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டு, மக்களிடம் கருத்து கேட்பு உள்பட பல்வேறு கட்டங்களைக் கடந்து தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், அடுத்த முறையும் ஆட்சியமைத்தால் திமுக அரசு என்னென்ன மக்கள் நலத் திட்டங்களைத் தமிழகத்துக்காகச் செய்யவிருக்கிறது? என்பதை உள்ளடக்கி திமுகவின் 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குறுதி அறிக்கை இன்று (மார்ச் 29) வெளியிடப்பட்டது.
சென்னை அறிவாலயத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் திமுக தலைவர்கள் முன்னிலையில் திமுக தேர்தல் அறிக்கை குழுவிலுள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்த்தும் நன்றியும் தெரிவித்ததுடன் திமுக அரசின் கடந்த ஐந்தாண்டுகால சாதனையைப் பட்டியலிட்டார். அதனைத்தொடர்ந்து, தேர்தல் அறிக்கையை முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டார். அதில் வாக்காளர்களைக் கவரும் முக்கிய வாக்குறுதியாக, மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ. 2,000-ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எட்டாம் வகுப்பு வரை காலை உணவுத் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும்
இலவச மின்சாரம் பெறும் பயனாளிகளுக்கு நவீன மின்சார பம்புசெட்கள் இலவசம்
10 லட்சம் புதிய வீடுகள் கட்டித் தரப்படும்
முதல்வரின் மருத்துவக் காப்பீடு திட்டத்தில் சேர, ஆண்டு வருமான வரம்பு ரூ. 5 லட்சமாகவும் காப்பீடு ரூ. 10 லட்சமாக உயர்த்தப்படும்
புதுமைப்பெண் திட்டத்தில் மாணவிகளுக்கு உதவித்தொகை ரூ. 1,500 ஆக உயர்த்தப்படும்
முதியோர் உதவித்தொகை ரூ. 2000 ஆக உயர்த்தப்படும்
மாற்றுத்திறனாளிகள் உதவித்தொகை ரூ. 2500 ஆக உயர்த்தப்படும்
மீன்பிடி தடை காலம் நிவாரணம் ரூ. 12,000 ஆக உயர்த்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
