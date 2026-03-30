கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை

கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களுடன் திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை நடத்துக்கிறார்.

Updated On :30 மார்ச் 2026, 6:28 am

சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் பிரசாரத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் நாளை தொடங்கும் நிலையில், சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களை முதல்வர் ஸ்டாலின் திங்கள்கிழமை மாலை சந்திக்கிறார்.

அப்போது பிரசாரம், தேர்தல் வியூகம் குறித்து கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களுடன் அவர் முக்கிய ஆலோசனை நடத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தொடர்ந்து கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களுக்கு தேநீர் விருந்தும் முதல்வர் தரப்பில் அளிக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தலை ஆளும்கட்சியான தி.மு.க. 26 கட்சிகளுடன் மெகா கூட்டணி அமைத்து சந்திக்கிறது.

தோ்தல் நெருங்கிவிட்டதால் திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி கட்சிகள் வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிட்டு, பிரசாரத்தில் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்துவிட்டன.

பேரவைத் தேர்தலில் திமுக, அதிமுக 121 தொகுதிகளில் நேரடியாக போட்டியிடுவதால் தேர்தல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

DMK President and Chief Minister M.K. Stalin is holding a consultative meeting with the leaders of the alliance parties today.

ரஜினிக்கு அம்மாவாக நடித்தவர் தேர்தலில் போட்டி!

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

கொளத்தூரில் 4 ஆவது முறையாக முதல்வர் ஸ்டாலின் போட்டி!

LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: முதல்வர் ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனை!

திருச்சி திமுக மாநாட்டில் முதல்வர் ஸ்டாலின்! தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு!

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
