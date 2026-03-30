Dinamani
இன்னொரு கரூர் சம்பவம் நடந்துவிடக் கூடாது : தவெகநாம் புதிய கூட்டணி அல்ல; வெற்றிக் கூட்டணி - மு.க. ஸ்டாலின்ரூபாய் மதிப்பு கடும் வீழ்ச்சி..!அரபு லீக் கூட்டமைப்புக்கு புதிய பொதுச் செயலர்!கீழடி அறிக்கையில் திருத்தங்களைச் செய்ய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு உத்தரவு!சாத்தான்குளம் வழக்கு: குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை அறிவிப்பு ஒத்திவைப்பு! நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வேட்புமனு தாக்கல்!
/
தமிழ்நாடு

நாம் புதிய கூட்டணி அல்ல; வெற்றிக் கூட்டணி - மு.க. ஸ்டாலின்

கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களுடனான திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினின் தேநீர் விருந்து குறித்து...

News image

கூட்டணிக் கட்சிகளுடனான தேநீர் விருந்தின்போது உரையாற்றிய முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்

எக்ஸ்

Updated On :30 மார்ச் 2026, 1:58 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் நாம் புதிய கூட்டணி அல்ல என்றும் வெற்றி வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் வெற்றிக் கூட்டணி எனவும் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று (மார்ச் 30) தெரிவித்தார்.

கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்கள், நிர்வாகிகள் உடனான தேநீர் விருந்தில் கூட்டணிக் கட்சியினரிடையே உரையாற்றும்போது இவ்வாறு கூறினார்.

திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீடுகள் வெளியிடப்பட்டு, வேட்பாளர்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். திமுக தங்களின் தேர்தல் அறிக்கையையும் வெளியிட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று (மார்ச் 30) தேநீர் விருந்து நடைபெற்றது.

இதில், காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, துரை வைகோ, மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் ஜவாஹிருல்லா, எஸ்டிபிஐ முபாரக், மஜகவின் தமிமுன் அன்சாரி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

தேநீர் விருந்தின் நிறைவாகப் பேசிய முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், நம் கூட்டணியில் மேலும் சில கட்சிகள் புதிதாக சேர்ந்துள்ளன. நிச்சயம் வெற்றி பெறுவோம். நம் கூட்டணி புதிய கூட்டணி அல்ல, வெற்றிக் கூட்டணி. உடன் நின்று உறுதியாகப் பயணிக்கும் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களுக்கு நன்றி என முதல்வர் குறிப்பிட்டார்.

Summary

TN Election 2026 We are not a new alliance; we are a winning alliance M.K. Stalin

இன்னொரு கரூர் சம்பவம் நடந்துவிடக் கூடாது : தவெக

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

கூட்டணி கட்சிகளுடன் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை!

கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை

திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்தார் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்!

கூட்டணிக் கட்சியுடன் ஒப்பந்தம் வெற்றிகரமாக பேசி முடிப்பு - முதல்வா் ஸ்டாலின் பேச்சு

வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

29 நிமிடங்கள் முன்பு
Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

59 நிமிடங்கள் முன்பு
IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு