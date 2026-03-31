தமிழகத்தில் பாஜகவை வேரூன்ற வைத்தது திமுகதான்: சீமான்

முன்னாள் பிரதமா் வாஜ்பாய்க்கு 5 ஆண்டுகாலம் ஆட்சியை தக்கவைக்க உதவியதுடன், தமிழகத்தில் பாஜகவை வேரூன்ற வைத்தது திமுகதான் என்று நாம் தமிழா் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் குற்றம்சாட்டினாா்.

Updated On :31 மார்ச் 2026, 8:27 pm

சென்னை விமான நிலையத்தில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியதாவது: தனது பிரசாரத்தில் பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் அதிகம் இருப்பதாக தவெக தலைவா் விஜய் கூறியுள்ளாா். அவருக்கு என்ன பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் இருக்கிறது என்பதை, அவா்தான் வெளிப்படையாகச் சொல்ல வேண்டும்.

இஸ்லாமியா்கள், கிறிஸ்தவா்கள் வாக்குகளைத் தக்கவைப்பதற்காக, பிற கட்சிகளை பாஜகவின் ‘பி டீம்’ என திமுக கூறுகிறது. ஆனால், முன்னாள் பிரதமா் வாஜ்பாய்க்கு 5 ஆண்டுகாலம் ஆட்சியை தக்கவைக்க உதவியதுடன், பாஜகவை தமிழகத்தில் வேரூன்ற வைத்தது திமுகதான்.

திமுகவால் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது தோ்தல் வாக்குறுதிகள் அல்ல; அது மக்களை ஏமாற்றும் இலவச அறிவிப்புகள் மட்டுமே. மக்களுக்கு இலவச கல்வியை கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கும் அரசு, கந்து வட்டி கடைகாரா் போன்று கல்விக் கடன் கொடுக்கிறது. ரூ.2,000, ரூ.2,500 தருகிறேன் என வெற்று வாக்குறுதிகளை ஒவ்வொரு கட்சியினரும் கூறுகின்றனா். ஆனால், இதுவரை எந்தக் கட்சியும் மதுவை ஒழிப்போம் என உறுதி அளிக்கவில்லை.

திமுகவை ஒழிக்க வேண்டும் என்பவா்கள், ஏன் ஒழிக்க வேண்டும் என்பதையும் சொல்ல வேண்டும். அதேபோல, பாஜகவை கொள்கை எதிரி எனக் கூறுபவா்கள், முதலில் அவா்களுடைய கொள்கை என்ன என்பதைத் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்றாா்.

தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகரிப்பு: சீமான் குற்றச்சாட்டு

