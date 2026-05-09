விஜய் ஒரு பேட்டி கொடுத்தால் எம்எல்ஏ பதவியை விட்டு விலகுகிறேன்! காமராஜ்

அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜ் பேட்டி...

அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜ்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

விஜய் ஒரு பேட்டி கொடுத்தால் எம்எல்ஏ பதவியை விட்டு விலகுகிறேன் என அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜ் கூறியுள்ளார்.

அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜ் இணைந்து செய்தியாளர்களுக்குப் பேட்டியளித்தனர்.

அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜ் ஆதரவளித்ததாக ஆளுநரிடம் விஜய் போலிக் கடிதம் அளித்ததாக விஜய் மீது டிடிவி தினகரன் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்.

இதன்பின்னர் எம்எல்ஏ காமராஜ் பேசுகையில், "விஜய்க்கு பெரும்பான்மை இல்லை, அவர் ஏன் ஆட்சியமைக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும்? அவரது கூட்டணியில் இருந்து வெற்றி பெற்றவர்களிடம் ஆதரவு கேட்கலாம். தீயசக்தி திமுகவுடன் கூட்டணியில் இருந்தவர்களிடம், அதிமுகவிடம் ஏன் ஆதரவு கேட்கிறார்கள்? எப்படியும் முதல்வராக வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிறார்.

அமமுக ஆதரவு வேண்டும் என்றால் பொதுச் செயலாளரிடம் வந்துதானே பேச வேண்டும்?

விஜய்யைப் பார்த்து ஒரு பேட்டி எடுக்க முடியுமா? அப்படி விஜய் பேட்டி கொடுத்தால் நான் எம்எல்ஏ பதவியை விட்டு விலகுகிறேன்.

நான் இருந்த விடியோ போலியானது. நான் 25 நாள்களாக தேர்தல் பணியில் இருந்திருக்கிறேன். யாருக்காவது ஏதாவது எழுதியிருப்பேன்" என்று கூறினார்.

டிடிவி தினகரன் அந்த விடியோ ஏஐ-யாக இருக்கலாம் என்று கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

If Vijay gives an interview, I will resign from my post as MLA: AMMK MLA Kamaraj

