முதல்வர் விஜய்யின் முதன்மைச் செயலாளராக செந்தில்குமார் ஐ.ஏ.எஸ். நியமனம்தற்காலிக அவைத்தலைவராக கருப்பையா நியமனம்!அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புக்குட்பட்டே கடன் அளவு: முதல்வர் விஜய்க்கு மு.க. ஸ்டாலின் பதில் தவெக சார்பில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர்கள் நாளை (மே 11) எம்எல்ஏக்களாகப் பதவியேற்பு ஜெயித்துவிட்டதால் ஆடிப் பார்க்கலாம் என யாரும் நினைக்காதீர்கள்: முதல்வர் விஜய்தமிழக முதல்வராகப் பதவியேற்றார் சி. ஜோசப் விஜய்!விஜய்யைத் தொடர்ந்து தவெக எம்எல்ஏக்கள் 9 பேரும் அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றனர்மக்கள் முன்னிலையில் தமிழக முதல்வர் விஜய் 3 முக்கிய கோப்புகளில் முதல் கையொப்பம்!
விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் இளம் வயது அமைச்சரானார் கீர்த்தனா!

அடுத்த 50 ஆண்டுகளுக்கு தவெக அரசு நிலைத்திருக்கும் - அமைச்சர் எஸ். கீர்த்தனா!

அமைச்சராகப் பதவியேற்ற எஸ். கீர்த்தனா - தவெக யூடியூப் நேரலையிலிருந்து...

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை : விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் இளம் வயது அமைச்சரானார் கீர்த்தனா.

தமிழகத்தின் 13-ஆவது முதல்வராக தவெக தலைவர் சி. ஜோசப் விஜய் இன்று(மே 10) காலை 10.15 மணியளவில் பதவியேற்றார். தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் விஜய்க்கு முதல்வராகப் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். அதன்பின்னர், 9 பேர் அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

தமிழக முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அமைச்சரவையில் ஒரு மருத்துவர், ஒரு பல் மருத்துவர், ஒரு முன்னாள் இந்திய வருவாய்த்துறை அதிகாரி உள்பட வெவ்வேறு பின்புலத்தைச் சார்ந்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகையில், 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தவெக சார்பில் வேட்பாளராகப் போட்டியிட்டு வென்றி பெற்ற 29 வயதான எஸ். கீர்த்தனா இன்று(மே 10) அமைச்சராகப் பதவியேற்றார். இதன்மூலம், அவர் தவெக அரசில் இளம் வயது அமைச்சரானார்.

சிவகாசி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற முதல் பெண் எம்எல்ஏ இவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. சிவகாசி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் மொத்தம் 14 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டதில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் போட்டியிட்ட கீா்த்தனா 68,709 வாக்குகள் பெற்று 11, 670 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா். அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சா் கே.டி. ராஜேந்திரபாலாஜி 51,078 வாக்குகள் பெற்று மூன்றாம் இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டாா்.

கீர்த்தனா சம்பத் ஹிந்தியில் சரளமாகப் பேசும் காணொலிகள் சமூக வலைதளங்களில் பிரபலம். தவெக ஆட்சியமைக்கும் முன் பிரசாரங்களில் இளையோர் சக்தியை அணி திரட்டுவதில் கெட்டிக்காரர் என்ற பெருமையும் கீர்த்தனாவுக்கு உண்டு. இந்நிலையில், விஜய்க்கு இளையோர் ரசிகர்கள் ஏராளம் என்பதைக் கருத்திற்கொண்டு, கீர்த்தனாவுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தவெக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

அமைச்சர் பதவியேற்ற பின் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய கீர்த்தனா, அடுத்த 50 ஆண்டுகளுக்கு தவெக அரசு நிலைத்திருக்கும் என்று தெரிவித்து புன்னகை பூத்தார்.

Summary

S Keerthana, 29, became one of the youngest ministers in Tamil Nadu and the only woman in the first cabinet of Chief Minister Vijay.

