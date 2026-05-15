Dinamani
புதுச்சேரி தற்காலிக பேரவைத் தலைவர் அன்பழகன் முதல்வர் விஜய்யுடன் பிஎம்டபிள்யூ, யமஹா நிறுவன தலைவர்கள் சந்திப்பு!பெட்ரோல், டீசல் விற்பனை வரியை தவெக அரசு குறைக்க வேண்டும்: எடப்பாடி பழனிசாமி!4 ஆண்டுகளுக்கு பின் உயர்ந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை! என்னவெல்லாம் விலை உயரும்?இபிஎஸ் அழைத்தால் பேசத் தயார்! எஸ்.பி. வேலுமணிபினராயி விஜயனுடன் கேரள முதல்வர் (தேர்வு) வி.டி. சதீசன் சந்திப்பு!
/
தமிழ்நாடு

தமிழக முதல்வருடன் பிஎம்டபிள்யூ, யமஹா நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் சந்திப்பு!

முதல்வர் விஜய்யை முன்னணி வாகன நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் சந்தித்துள்ளது குறித்து...

News image

தமிழக முதல்வர் விஜய்யுடன் பிஎம்டபிள்யூ நிறுவன மேலாண்மை இயக்குநர் தாமஸ் டோஸ்... - CMOTamilnadu

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யை இந்தியாவின் முன்னணி வாகன நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் நேரில் சந்தித்து உரையாடியுள்ளனர்.

தமிழக முதல்வர் விஜய் தலைமையில் கடந்த வியாழக்கிழமை (மே 14) அன்று தலைமைச் செயலகத்தில், தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த நிலையில், தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய்யை பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் தாமஸ் டோஸ், டாஃபே நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநர் மல்லிகா சீனிவாசன் மற்றும் துணைத் தலைவர் லட்சுமி வேணு உள்ளிட்டோர் சந்தித்து முக்கிய பேச்சுவார்த்தைகளை மேற்கொண்டனர்.

இத்துடன், யமஹா மோட்டார் இந்தியா குழுமத்தின் தலைவர் ஜிம் ஆட்டா, பெருநிறுவன இயக்குநர் அட்சுஷி நாகாஷிமா மற்றும் துணைத் தலைவர் குமார் ஆகியோரும் முதல்வர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்துள்ளனர்.

முதல்வர் விஜய் உடனான நாட்டின் முன்னணி நிறுவன தலைவர்களின் இந்தச் சந்திப்பில், தமிழகத்தின் தொழில் வளர்ச்சி, வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம், உற்பத்தித் திறன் மேம்பாடு மற்றும் ஏற்றுமதி வளர்ச்சி குறித்த விரிவான ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும், அந்நிறுவனங்களின் முதலீடு மற்றும் மாநில வளர்ச்சிக்காக அவர்களின் பங்களிப்புகளுக்கு தமிழக அரசு முழு ஆதரவளிக்கும் என முதல்வர் விஜய் உறுதியளித்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Leaders of India's leading automotive companies have personally met CM Joseph Vijay.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தடை விலகியது!

தடை விலகியது!

விஜய்யை கார் வரை சென்று வழியனுப்பிய வைகோ!

விஜய்யை கார் வரை சென்று வழியனுப்பிய வைகோ!

தமிழக முதல்வராகப் பதவியேற்றார் விஜய் - புகைப்படங்கள்

தமிழக முதல்வராகப் பதவியேற்றார் விஜய் - புகைப்படங்கள்

விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு!

விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு!

விடியோக்கள்

Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar
வீடியோக்கள்

Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

51 நிமிடங்கள் முன்பு
ADMKவின் சரிவு? செங்கோட்டையன் விமர்சனம்! | TVK
வீடியோக்கள்

ADMKவின் சரிவு? செங்கோட்டையன் விமர்சனம்! | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
மதுரை மாநகராட்சியில் ரூ. 400 கோடிக்கும் மேல் ஊழல்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி
வீடியோக்கள்

மதுரை மாநகராட்சியில் ரூ. 400 கோடிக்கும் மேல் ஊழல்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
Ravindran Duraisamy Interview | அதிமுக இனி ..? | ADMK | EPS | C. V. Shanmugam | S. P. Velumani
வீடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy Interview | அதிமுக இனி ..? | ADMK | EPS | C. V. Shanmugam | S. P. Velumani

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு