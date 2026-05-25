Dinamani
மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா மறுதேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி! பேரவையில் பாஜகவின் பலம் 208-ஆக உயர்வு! போதை இல்லா தமிழகத்தை உருவாக்குவதில் முதல்வர் விஜய் தீவிரம்: அமைச்சா் கே.தென்னரசுவாராந்திர ரயில்கள் ஜூன் வரை நீட்டிப்பு: தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்புத்விஷா சர்மா மரண வழக்கு: இரண்டாவது முறை உடற்கூராய்வுக்குப் பின் உடல் தகனம்!பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்; பஞ்சாப் கிங்ஸ், கேகேஆர் வெளியேறின!நீட் மறு தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை: கேஜரிவால் வலியுறுத்தல்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!
/
தமிழ்நாடு

செவிலியா் மாணவி உயிரிழப்புக்கு காரணமானவா்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை: சீமான் வலியுறுத்தல்

செவிலியா் மாணவி உயிரிழப்புக்கு காரணமானவா்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை...

News image

சீமான் - கோப்புப் படம்

Updated On :25 மே 2026, 12:35 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அரசு மருத்துவமனையில் உயிரிழந்த செவிலியா் மாணவி சீதாலட்சுமி மரணத்துக்கு காரணமானவா்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

இது குறித்து அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், தொண்டைமாநல்லூரைச் சோ்ந்த விவசாயி சேட்டு-கலைச்செல்வி தம்பதியின் மகளான சீதாலட்சுமி அரசு மருத்துவமனையின் தவறான சிகிச்சையால் உயிரிழந்த துயர நிகழ்வு பெரும் அதிா்ச்சி அளிக்கிறது.

திருச்சி மகாத்மா காந்தி நினைவு அரசு மருத்துவமனையில், அறுவை சிகிச்சைக்காக சோ்க்கப்பட்ட அவருக்கு, அளவுக்கு அதிகமாக மயக்க மருந்து அளித்தே உயிரிழக்கு காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது. மருத்துவா்களின் அலட்சிய செயல்பாடு கண்டிக்கத்தக்கது.

அரசு மருத்துவமனைகளின் தரத்தையும் உறுதி செய்ய தமிழக அரசு தீவிர கண்காணிப்பை மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும். அதைச் செய்ய தவறுவதாலேயே ஓா் உயிா் பறிபோயுள்ளது. கடந்த ஆட்சிக் காலங்களில் நடந்த அதே அலட்சிய செயல்பாடு தற்போதைய ஆட்சியிலும் தொடா்வது ஏற்புடையதல்ல.

அரசு மருத்துவமனைகளில் தரமற்ற மருத்துவமும், அரசுப் பள்ளிகளில் தரமற்ற கல்வியும் தொடா்வது, மக்களை ஏமாற்றும் பெருந்துரோகமாகும்.

ஆகவே, அரசு மருத்துவமனைகளில் அலட்சியத்தால் உயிரிழக்கும் கொடுமைகள் இனிவரும் காலங்களில் நடைபெறாமல் தடுக்க, தமிழக அரசு ஆக்கபூா்வமான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும். சீதாலட்சுமி உயிரிழப்புக்கு காரணமானவா்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

தொடர்புடையது

திருச்சி: உயிரிழந்த செவிலியர் மாணவி குடும்பத்துக்கு அரசு உதவி

திருச்சி: உயிரிழந்த செவிலியர் மாணவி குடும்பத்துக்கு அரசு உதவி

செவிலியர் மாணவி உயிரிழக்க காரணமானவர்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: சீமான்

செவிலியர் மாணவி உயிரிழக்க காரணமானவர்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: சீமான்

செவிலியா் மாணவி உயிரிழப்பு: சிறப்புக் குழு அமைப்பு

செவிலியா் மாணவி உயிரிழப்பு: சிறப்புக் குழு அமைப்பு

திருச்சி செவிலியா் கல்லூரி மாணவி பலி: தி.வேல்முருகன் கண்டனம்!

திருச்சி செவிலியா் கல்லூரி மாணவி பலி: தி.வேல்முருகன் கண்டனம்!

விடியோக்கள்

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin