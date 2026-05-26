இன்றைய செய்திகள் மே 26 - நேரலை!

முக்கிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்துகொள்ள இணைந்திருங்கள்.

தினமணி செய்திச் சேவை
Updated On :26 மே 2026, 11:04 am IST
5:34 am, 26 மே 2026

லீடர் ஓடிடி தேதி! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

நடிகர் லெஜண்ட் சரவணன் நடிப்பில் வெளியான லீடர் திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

5:33 am, 26 மே 2026

ஆதார் சேவை மையங்களுக்குச் செல்ல முன்பதிவு செய்யலாம்! எப்படி?

ஆதார் அட்டையில் இருக்கும் எழுத்துப் பிழைகள், இனிஷியல் மாற்றம், முகவரி போன்றவற்றை மாற்ற ஆதார் சேவை மையங்களுக்குச் செல்வோர், அங்கு பல மணி நேரம் காத்திருக்கத் தேவையில்லை.

5:33 am, 26 மே 2026

மாமூல் விவகாரம்: தவெக நிர்வாகி கட்சியிலிருந்து நீக்கம்!

செங்கல்சூளை உரிமையாளர்களிடம் மாமூல் கேட்டதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில், தவெகவில் இருந்து ஒன்றியச் செயலர் விஜயகுமார் நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

5:33 am, 26 மே 2026

மேலும் ஒரு அதிமுக எம்எல்ஏ ராஜிநாமா?

அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள் 3 பேர் நேற்று ராஜிநாமா செய்து தவெகவில் இணைந்த நிலையில் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையா ராஜிநாமா செய்யவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

5:30 am, 26 மே 2026

பெட்ரோல், டீசல் விலை 5-வது முறையாக உயர்வு! வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சி!!

கடந்த இரண்டு வாரங்களில் பெட்ரோல், டீசல் விலை 5-வது முறையாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

