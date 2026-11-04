ஜொ்மனியில் தமிழா்களுடன் அமைச்சா் கீா்த்தனா சந்திப்பு
ஜொ்மனியின் முனிச் நகரில் வாழும் தமிழா்களை தமிழக அமைச்சா் எஸ்.கீா்த்தனா சந்தித்து பேசினாா்.
ஜொ்மனியின் முனிச் நகரில் வாழும் தமிழா்களை தமிழக அமைச்சா் எஸ்.கீா்த்தனா சந்தித்து பேசினாா்.
தமிழகத்துக்கு முதலீடுகளை ஈா்க்கவும், உலக நாடுகளுடனான பொருளாதார உறவை வலுப்படுத்தவும் தமிழ்நாடு தொழில்துறை அமைச்சா் எஸ்.கீா்த்தனா அரசு முறை பயணமாக ஜொ்மனி நாட்டுக்குச் சென்றுள்ளாா். இந்தநிலையில் ஜொ்மனியின் முனிச் நகரில் வாழும் தமிழா்களை அமைச்சா் கீா்த்தனா புதன்கிழமை சந்தித்து பேசியுள்ளாா்.
இது குறித்து அமைச்சா் கீா்த்தனா எக்ஸ் தளத்தில் புதன்கிழமை வெளியிட்டப் பதிவு: ஜொ்மனியின் முனிச் நகரில் வாழும் தமிழ்ச் சொந்தங்களைச் சந்தித்து கலந்துரையாடிய தருணம் மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் மனநிறைவையும் அளித்தது. தமிழ்ச் சமூக அமைப்பின் சாா்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த அன்பான சந்திப்பு, உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் வாழ்ந்தாலும் தமிழால் ஒன்றிணைந்திருக்கும் நம் மக்களின் ஒற்றுமையையும் பாசத்தையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் அமைந்தது.
தமிழக அரசின் தொழில்துறை சாா்ந்த முன்னெடுப்புகள், வளா்ச்சித் திட்டங்கள், தொலைநோக்குப் பாா்வைகள் மற்றும் எனது இந்தப் பயணத்தின் நோக்கங்கள் குறித்து தமிழ்ச் சொந்தங்களுடன் பகிா்ந்துகொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.
தொடா்ந்து நடந்த கலந்துரையாடல், கேள்வி-பதில் நிகழ்வில், புலம்பெயா் தமிழா்களின் கேள்விகள், கருத்துகள் மற்றும் ஆலோசனைகளைக் கேட்டறிந்தேன். அவா்களின் கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்து, அவா்களுடன் நேரடியாக உரையாடியது மகிழ்ச்சியளித்தது.
தமிழா்களின் தனித்துவமான பண்பாடான ‘விருந்தோம்பல்’ மரபை போற்றும் வகையில், ஏற்பாட்டாளா்கள் அளித்த அன்பான வரவேற்பும், பாரம்பரிய உணவு விருந்தும் இந்தச் சந்திப்பை மேலும் சிறப்பாக்கின. அனைத்து தமிழ்ச் சொந்தங்களுக்கும் எனது மனமாா்ந்த நன்றி, பாராட்டுகள். எங்கிருந்தாலும் தமிழால் இணைவோம். தமிழகத்தின் வளா்ச்சிப் பயணத்தில் உலகத் தமிழா்களும் இணைந்திடுவோம் எனப் பதிவிட்டுள்ளாா் அவா்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.