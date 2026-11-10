The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
திருவண்ணாமலை: ஏரியில் மூழ்கி பலியானோரின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 3 லட்சம் நிதியுதவி - முதல்வர் விஜய்சட்டம்-ஒழுங்கு ஐசியு-வில்! ஆட்சி நிர்வாகம் கோமாவில்! மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்செய்தித்தாள்களில் முதல்வர் புகைப்படம்; விளம்பரத்துக்காக ரூ. 473 கோடி செலவிட்ட கர்நாடகம்: பாஜக குற்றச்சாட்டு!அகல்விளக்கு வங்கிக் கணக்கை முடக்குக! வழக்குப் பதிவு செய்யாதது ஏன்? உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு கேள்விஐஏஎஸ் அதிகாரிக்கே பாதிப்பு! எதற்கும் பொறுப்பேற்காமல் ஸ்லீப் மோடில் முதல்வர் விஜய்! உதயநிதிகோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை!தவெக எம்எல்ஏ மீது மாவட்ட ஆட்சியர் புகார் அளித்தால் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை! ராஜ்மோகன்சென்னையில் ஒரே நாளில் 36 ரெளடிகள் கைது!மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி: தவெக எம்எல்ஏ மீது கடும் நடவடிக்கை தேவை! ஜோதிமணிகுரூப் 4 தேர்வுக்கு 14.89 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம்! நாளை வரை திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளலாம்!சபரிமலை பக்தர்களுக்காக சென்னை - கொல்லம் சிறப்பு ரயில் அறிவிப்பு!மூன்றாவது மனைவியையும் விவாகரத்து செய்தார் பவன் கல்யாண்!தவெக எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் நாளை ஆலோசனை!

திமுக எம்எல்ஏ செந்தில்குமார் வெற்றிக்கு எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி! உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி!

தேர்தல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது பற்றி..

DMK MLA Senthilkumar

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

Updated On :

திண்டுக்கல் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ ஐ.பி. செந்தில்குமார் வெற்றிக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திண்டுக்கல் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஐ.பி.செந்தில்குமார் 1,131 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றவராக அறிவிக்கப்பட்டார்.

இவரது வெற்றியை எதிர்த்து தவெக வேட்பாளர் ஜி. நசீர் ராஜா சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி செந்தில்குமார் தரப்பிலும் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.

இந்த மனு மீது இன்று தீர்ப்பளித்த நீதிபதி கே. குமரேஷ்பாபு, திண்டுக்கல் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ ஐ.பி. செந்தில்குமார் மனுவை ஏற்று, தவெக வேட்பாளர் தாக்கல் செய்த தேர்தல் வழக்கை நிராகரித்து உத்தரவிட்டார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஓ.பன்னீா்செல்வம் வெற்றிக்கு எதிரான தோ்தல் வழக்கு தள்ளுபடி: உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

ஓ.பன்னீா்செல்வம் வெற்றிக்கு எதிரான தோ்தல் வழக்கு தள்ளுபடி: உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

சேலம் வடக்கு தவெக எம்எல்ஏ வெற்றிக்கு எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி

சேலம் வடக்கு தவெக எம்எல்ஏ வெற்றிக்கு எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி

சீர்காழி திமுக எம்எல்ஏ செந்தில்செல்வன் வெற்றிக்கு எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி!

சீர்காழி திமுக எம்எல்ஏ செந்தில்செல்வன் வெற்றிக்கு எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி!

முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு நிராகரிப்பு!

முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு நிராகரிப்பு!

விடியோக்கள்

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!