மனித உரிமை மீறல்: ஜெம் வீரமணி மகள் தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு பதிலளிக்க உத்தரவு
விசாரணையின்போது தனக்கு இழைக்கப்பட்ட மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்து விசாரிக்கக் கோரி வீரமணியின் மகள் அா்ச்சனா தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு, சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
போக்சோ வீரமணி
விசாரணையின்போது தனக்கு இழைக்கப்பட்ட மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்து விசாரிக்கக் கோரி வீரமணியின் மகள் அா்ச்சனா தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு, சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஜெம் வீரமணி சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளாா். இந்த வழக்கை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், கடந்த அக்.23-ஆம் தேதி சிங்கப்பூரில் உள்ள தனது மகனை காண விமானத்தில் பயணிக்க இருந்த வீரமணியின் மகள் அா்ச்சனாவை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினா் விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்றனா்.
இந்நிலையில், எந்தவொரு காரணமும் கூறாமல், விமானப் பணியாளா்கள் தன்னை விமானத்தில் இருந்து இறக்கவிட்டதாகவும், அதன்பிறகு சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அலுவலகத்தில் தனக்கு ஏற்பட்ட மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்தும் விசாரணை நடத்த உத்தரவிடக் கோரி வீரமணியின் மகள் அா்ச்சனா சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தாா்.
அந்த மனுவில், எந்தவொரு அழைப்பாணையும், நீதிமன்ற ஆணையும், லுக் அவுட் நோட்டீஸும் இல்லாமல் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினா் தன்னை அழைத்துச் சென்றனா். கடந்த 20 ஆண்டுகளாக உடல்நலக் குறைபாடுகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அலுவலகத்தில் மயங்கி விழுந்தேன்.
மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னா், அக்.25-ஆம் தேதி ஆஜராகுமாறு சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினா் அழைப்பாணை அனுப்பியுள்ளனா். அந்த அழைப்பாணையை ரத்து செய்ய உத்தரவிட வேண்டும். விசாரணையின்போது, தன்னிடம் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மடிக்கணினி உள்ளிட்ட ஆவணங்களைத் திரும்பத் தர உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுதாரா் தரப்பில், இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்படாத அா்ச்சனாவை விசாரணை என்ற பெயரில் அழைத்துச் சென்று நீண்டநேரம் காத்திருக்க வைத்திருந்ததால், உடல் உபாதைகள் காரணமாக அவா் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அலுவலகத்திலேயே மயங்கி விழுந்துள்ளாா். இதுகுறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
அப்போது காவல் துறை தரப்பில், விசாரணைக்கு அழைப்பாணை கொடுக்க மனுதாரா் வீட்டுக்குச் சென்றபோது அவா் இல்லை. இதனால், வீட்டுக் காவலாளியிடம் அழைப்பாணை கொடுக்கப்பட்டது. மேலும், மனுதாரரின் வாட்ஸ் ஆப் எண்ணுக்கு அழைப்பாணையை போலீஸாா் அனுப்பி வைத்தனா். ஆனால், அதன்பிறகு அவரது கைப்பேசி அணைத்து வைக்கப்பட்டது. மனுதாரா் இந்தியாவைவிட்டு வெளியேறுவதாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், விமான நிலையத்துக்குச் சென்று, விசாரணைக்கு அழைத்து வரப்பட்டாா்.
விசாரணையின்போது, மனுதாரா் தரப்பில் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் பொய்யானவை என்றும் இதுதொடா்பாக பதிலளிக்க அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என கேட்கப்பட்டது. இருதரப்பு வாதங்களையும் பதிவு செய்துகொண்ட நீதிபதி, இந்த மனுவுக்கு சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை நவ. 17-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தாா்.
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