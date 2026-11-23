தூய்மைப் பணியாளா்களுடன் இரண்டாம் கட்ட பேச்சு: 5 கோரிக்கைகளை உடனே நிறைவேற்றுவதாக உறுதி
சென்னையில் உழைப்போா் உரிமை இயக்கத்தைச் சோ்ந்த தூய்மைப் பணியாளா்களுடன் அமைச்சா் ராஜ்மோகன் இரண்டாம் கட்டமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாா். அப்போது, 5 கோரிக்கைகளை உடனே நிறைவேற்ற அமைச்சா் ராஜ்மோகன் உறுதியளித்தாா்.
தூய்மைப் பணியாளா்கள் - கோப்புப் படம்
சென்னையில் உழைப்போா் உரிமை இயக்கத்தைச் சோ்ந்த தூய்மைப் பணியாளா்களுடன் அமைச்சா் ராஜ்மோகன் இரண்டாம் கட்டமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாா். அப்போது, 5 கோரிக்கைகளை உடனே நிறைவேற்ற அமைச்சா் ராஜ்மோகன் உறுதியளித்தாா்.
சென்னையில் உழைப்போா் உரிமை இயக்கத்தைச் சோ்ந்த தூய்மைப் பணியாளா்கள் தங்கள் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கடந்த ஆகஸ்டில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
அதையடுத்து, அமைச்சா்கள் ஆனந்த், ஆதவ் அா்ஜுனா, ராஜ்மோகன் உள்ளிட்டோா் தூய்மைப் பணியாளா்கள் பிரதிநிதிகளான உழைப்போா் உரிமை இயக்க தலைவா் கு.பாரதி, செயலா் எஸ்.சுரேஷ் உள்ளிட்டோருடன் பேச்சில் ஈடுபட்டனா். மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் முன்னிலையில் நடைபெற்ற பேச்சை அடுத்து தூய்மைப் பணியாளா்கள் போராட்டத்தைக் கைவிட்டனா்.
இரண்டாம் கட்டப் பேச்சு நடைபெற முடிவெடுக்கப்பட்ட நிலையில், பல்வேறு காரணங்களால் தள்ளிப்போனது. உடனே உழைப்போா் உரிமை இயக்கத்தினா் பேச்சு நடத்தாவிடில் போராட்டம் நடைபெறும் எனக் கூறினா்.
இதற்கிடையே திங்கள்கிழமை மாலை கலைவாணா் அரங்கில் பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் ராஜ்மோகன் தலைமையில் இரண்டாம் கட்டப் பேச்சு நடைபெற்றது. அதில், மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன், சுகாதாரப் பிரிவு துணை ஆணையா் தாக்கரே சுபம் ஞானதேவராவ் மற்றும் தூய்மைப் பணியாளா்கள் சாா்பில் கு.பாரதி, எஸ்.சுரேஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
பேச்சில் ஏற்கெனவே கூறிய தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கான மழை அங்கி, கையுறை, முகக்கவசம் உள்ளிட்டவை வழங்கப்படவில்லை என்றும், இதுபோல பிற கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றும் பணியாளா்கள் தரப்பில் கூறி 12 கோரிக்கை விவரங்களை அளித்தனா்.
அதில் பணியாளா்களுக்கான கையுறை உள்ளிட்டவை, அடையாள அட்டை, தாட்கோவில் பெயா் சோ்க்கை, வாரிய உறுப்பினா்களுக்கு வீடு கிடைக்க விதிமுறை சீா்செய்தல் உள்ளிட்ட 5 கோரிக்கைகளை உடனடியாக நிறைவேற்றப்படும் என அமைச்சா் ராஜ்மோகன் உறுதியளித்ததுடன், மற்றவற்றை முதல்வரிடம் பேசி நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.
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