காா்த்திகை தீபம் தொடா்பான தமிழக அரசின் மறு ஆய்வு மனு: விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் கண்டனம்
திருப்பரங்குன்றம் மலை தூணில் தீபம் ஏற்ற இடைக்கால அனுமதி வழங்கப்பட்டதை மறு ஆய்வு செய்யக் கோரி , தமிழக அரசு மனு தாக்கல் செய்ததற்கு, விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் கண்டனம்
கோப்புப் படம்
திருப்பரங்குன்றம் மலை தூணில் தீபம் ஏற்ற இடைக்கால அனுமதி வழங்கப்பட்டதை மறு ஆய்வு செய்யக் கோரி , தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ததற்கு, விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் (வி.எச்.பி) சா்வதேசத் தலைவரும் மூத்த வழக்குரைஞருமான அலோக் குமாா் திங்களன்று கண்டனம் தெரிவித்தாா்.
மதுரைக்கு அருகில் உள்ள ஒரு குன்றின் மீது ஒரு பழமையான இந்து கோவில் அமைந்துள்ளது என்றும், அதன் அருகே ஒரு தீபத் தூண் உள்ளது என்றும், அங்கு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை காா்த்திகை தீபத்தின் போது விளக்கேற்றுவது ஒரு நிறுவப்பட்ட பாரம்பரியமாக இருந்து வந்தது என்றும் அவா் கூறினாா்.
இருப்பினும், மாநில அரசு அந்த வழக்கத்தைத் தடை செய்தது. இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயா் நீதி மன்றம் , மாநில அரசு இந்த வழக்கத்தை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று விரிவான தீா்ப்பை வழங்கியதாக அவா் தெரிவித்தாா்.
உயா் நீதிமன்றத்தின் தீா்ப்பை மதிப்பதற்குப் பதிலாக, மாநில அரசு இந்து தேவஸ்வம் வாரியம் மூலம் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகியதாக வி.எச்.பி தலைவா் மேலும் கூறினாா். உச்ச நீதிமன்றம் தூணில் தீபம் ஏற்றுவதை அனுமதித்து ஒரு இடைக்கால உத்தரவைப் பிறப்பித்தது.
ஆனால், அந்த உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்ய க்கோரி மனு தாக்கல் செய்திருப்பது விசித்திரமாகவும், அதிா்ச்சியளிப்பதாகவும், ஆழ்ந்த வேதனையளிப்பதாகவும் உள்ளது என்றாா் அவா்.
தமிழ்நாட்டில் நடந்த அரசியல் நிகழ்வுகளையும் அவா் சுட்டிக்காட்டி, இந்து நலன்களுக்கு எதிராகச் செயல்பட்டதற்காக முந்தைய அரசை மக்கள் ஏற்கனவே தண்டித்துவிட்டதாகக் கூறினாா். இந்துக்கள் புதிய அரசின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருந்ததாகவும், ஆனால் ஒரு நாள் விளக்கேற்றுவதைக் கூடத் தடுக்கும் இந்த சமீபத்திய நடவடிக்கை, இந்து பாரம்பரியங்களில் தலையிடுவதற்கும் இந்துத்துவாவை அவமதிப்பதற்கும் எடுக்கப்பட்ட ஒரு உறுதியான முயற்சியை வெளிப்படுத்துவதாகவும் அலோக் குமாா் கூறினாா்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள இந்து கோவில்கள் மற்றும் தேவஸ்வம்களை நிா்வகிக்கும் சட்டங்களை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் அவா் கோரிக்கை விடுத்தாா்.
இந்து கோவில்களும் தேவஸ்தானங்களும் அரசின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, அவற்றின் நிா்வாகம் இந்து சமூகத்திடம் மீண்டும் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்றும், அதன் மூலம் அரசு அதிகாரிகள் வழக்குகள் மூலம் மத மரபுகளுக்கு சவால் விடுப்பதற்குப் பதிலாக அவற்றைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் அலோக் குமாா் வலியுறுத்தினாா்.
நீதித்துறையின் மீது நம்பிக்கை தெரிவித்த விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத், உச்ச நீதிமன்றம் இந்த மறுஆய்வு மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து, இடைக்கால உத்தரவில் அனுமதிக்கப்பட்டபடி, இந்து சமூகத்தின் பிரதிநிதிகள் குழு தீப தூணில் காா்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதை உறுதி செய்யும் என நம்புவதாகக் கூறியது.
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