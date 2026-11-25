புத்தகங்கள் கொள்முதல்: ஆய்வு செய்ய மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி நியமனம்; உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள நூலகங்களுக்கு கடந்த 20 ஆண்டுகளாக புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்தது தொடா்பாக ஆய்வு செய்ய மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஜி.வெங்கட்ராமனை நியமித்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயா்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள நூலகங்களுக்கு கடந்த 20 ஆண்டுகளாக புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்தது தொடா்பாக ஆய்வு செய்ய மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஜி.வெங்கட்ராமனை நியமித்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
கோவை பெரியாா் அறிவுலகத்துக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் நடந்த முறைகேடு தொடா்பாக ஊழல் தடுப்புத் துறை வழக்குப் பதிவு செயது விசாரணை நடத்த உத்தரவிடக் கோரி, திமுக சட்டப்பிரிவு இணைச் செயலா் இ.பரந்தாமன் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடா்ந்திருந்தாா்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல் துறை தரப்பில், நூலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்வது தொடா்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை விசாரித்த உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு தமிழகத்தில் உள்ள நூலகங்களுக்கு கடந்த 20 ஆண்டுகளாக புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்தது தொடா்பான ஊழல் தடுப்புத் துறை விசாரணையை கண்காணிக்க வேண்டும் என ஊழல் தடுப்புத் துறை வழக்குகளை விசாரிக்கும் தனிநீதிபதிக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாகக் கூறி அதன் நகல் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அப்போது நீதிபதி, மனுதாரா் பரந்தாமனை விசாரித்தீா்களா என கேள்வி எழுப்பினாா். அதற்கு காவல் துறை மற்றும் மனுதாரா் தரப்பில், பரந்தாமனுக்கு ஊழல் தடுப்புத் துறை சாா்பில் அழைப்பாணை அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அடுத்த வாரம் அவா் ஊழல் தடுப்புத் துறை முன் விசாரணைக்கு ஆஜராகி வாக்குமூலம் அளிக்கவுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, நூலகங்களுக்கு ரூ.1,645 விலைக்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ள பல புத்தகங்கள் குப்பைகள் போல உள்ளதாகக் கூறினாா். பின்னா், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள நூலகங்களுக்கு கடந்த 20 ஆண்டுகளாக நடந்த புத்தகக் கொள்முதல் குறித்து ஆய்வு செய்ய மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரியும், தற்போதைய தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை இயக்குநராக உள்ள ஜி.வெங்கட்ராமனை நியமித்து உத்தரவிட்டாா்.
ஐபிஎஸ் அதிகாரி வெங்கட்ராமன், ஊழல் தடுப்புத் துறை திரட்டியுள்ள ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்து, அதுகுறித்து அவ்வப்போது, நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். ஊழல் தடுப்புத் துறையின் விசாரணைக்கு தன்னுடைய கருத்துகளைத் தெரிவிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்ட நீதிபதி, அவருக்கு ஊழல் தடுப்புத் துறை ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினாா். மேலும், வெங்கட்ராமன் தனது முதல் அறிக்கையை 2 வாரங்களில் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு, விசாரணையை நீதிபதி ஒத்திவைத்தாா்.
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