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பழ. நெடுமாறனின் மகன் மாணிக்கம் காலமானார்

உலகத் தமிழர் பேரமைப்புத் தலைவர் பழ. நெடுமாறனின் மகன் மாணிக்கம் நெடுமாறன் மறைவு பற்றி...

manikam nedumaran

மாணிக்கம் நெடுமாறன் - DIN

Published On :

உலகத் தமிழர் பேரமைப்புத் தலைவர் பழ. நெடுமாறனின் இளைய மகன் மாணிக்கம் நெடுமாறன் (57), இன்று (அக். 1) ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள மெல்பர்ன் நகரில் காலமானார்.

மெல்பர்ன் நகரில் கடந்த பல ஆண்டுகளாகப் பணிபுரிந்துவந்த மாணிக்கம் நெடுமாறன், இளம் வயதிலேயே புத்த மதத்தைத் தழுவித் துறவு பூண்டு புத்த துறவியாக வாழ்ந்துவந்தார்.

கடந்த ஒரு மாதமாக உடல்நலக் குறைவுக்காகச் சிகிச்சை பெற்றுவந்த அவர், சிகிச்சை பலனின்றி, இந்திய நேரப்படி இன்று காலை 8.45 மணிக்குக் காலமானார். அவருடைய இறுதிச் சடங்குகள் புத்த மத வழக்கப்படி, மெல்பர்ன் நகரிலேயே நடைபெறும்.

பழ. நெடுமாறனின் பாஸ்போர்ட் முடக்கப்பட்டிருப்பதால் இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்க அவரும் அவருடைய மனைவியும் செல்லவில்லை எனக் குடும்ப வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

Summary

Pazha Nedumran son Manikam Nedumaran passed away

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