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சட்டக் கல்வி இயக்குநராக கெளரி ரமேஷ் நியமனம்: தமிழக அரசு உத்தரவுக்குத் தடை

சட்டக் கல்வித் துறை இயக்குநராக பேராசிரியா் கெளரி ரமேஷை நியமிக்க பிறப்பித்த தமிழக அரசின் உத்தரவுக்கு தடை விதித்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

உத்தரவு - கோப்புப் படம்

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சட்டக் கல்வித் துறை இயக்குநராக பேராசிரியா் கெளரி ரமேஷை நியமிக்க பிறப்பித்த தமிழக அரசின் உத்தரவுக்கு தடை விதித்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

சட்டக்கல்வி சேவை விதிகளின்படி, மாநிலத்திலுள்ள சட்டக் கல்லூரி முதல்வா்களின் பணி மூப்பு மற்றும் தகுதியின் அடிப்படையில் சட்டக் கல்வித் துறை இயக்குநா் பதவிக்கு முழுநேர நியமனம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும், ஆனால், தற்காலிக பதவி உயா்வு என்ற பெயரில் அவசர சட்டப் பிரிவுகளை பயன்படுத்தி டாக்டா் கௌரி ரமேஷ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, வேலூா் அரசு சட்டக் கல்லூரி முதல்வா் பேராசிரியா் டாக்டா் எம். ராஜேஸ்வரன் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தாா்.

அரசு வெளியிட்ட மூப்பு பட்டியலில் 2-ஆவது இடத்தில் இருந்த தனக்கு அடுத்தபடியாக 3-ஆவது இடத்தில் இருந்த பேராசிரியா் கெளரி ரமேஷ் சட்டக்கல்வித் துறை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டிருந்தது செல்லாது என்றும் அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி எம்.சுதிா்குமாா், அரசின் சட்டக் கல்வித் துறை இயக்குநராக கெளரி ரமேஷ் நியமனத்துக்கு 3 வாரங்கள் இடைக்காலத் தடை விதித்து உத்தரவிட்டாா். மேலும், வழக்கு தொடா்பாக பதிலளிக்கும்படி தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை 3 வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தாா்.

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