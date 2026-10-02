The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மும்பையில் சிஜேபி போராட்டம்! காந்தியின் கொள்ளுப்பேரன், பாலிவுட் நடிகர்கள் பங்கேற்பு! மும்பையில் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான சிஜேபியின் போராட்டம் தொடங்கியது! மதுராந்தகத்தில் தேநீர் கடையில் வாக்கு சேகரித்த முதல்வர் விஜய்!ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக தில்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம்! 500 பேர் கைது!செய்யறிவால் பறிபோகும் மற்றும் அசைக்க முடியாத வேலைகள்! ஃபோர்டு நிர்வாகி தகவல்தொடர் விடுமுறை! மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் பக்தர்கள் கூட்டம்!இளையராஜா இசை ஆராய்ச்சி மையம்! பிரதமர் மோடி திறந்துவைக்கிறார்!“ரீல்ஸ் பார்த்தால் மக்களின் வயிறு நிறையுமா?” - முதல்வர் விஜய்க்கு மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி!

மாலை 5 மணிக்கு மேல் உங்க தலைவரை எழுப்பி ரீல்ஸ் போட முடியுமா? தவெக எம்எல்ஏவுக்கு அதிமுக கேள்வி!

தவெக எம்எல்ஏவுக்கு அதிமுக கேள்வி எழுப்பியது பற்றி....

ADMK Office

அதிமுக அலுவலகம் - DPS

Published On :

மாலை 5 மணிக்கு மேல் உங்க தலைவரை எழுப்பி ரீல்ஸ் போட முடியுமா? என தவெக எம்எல்ஏவுக்கு அதிமுக கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

இதுகுறித்து அதிமுக ஐடி விங் தனது எக்ஸ் தளத்தில், புற நோயாளிகள் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் ஒரு மருத்துவர், அதுவும் இரவுநேரப் பணி பார்க்கும் மருத்துவர் ஓய்வு எடுப்பது இயல்பு என்பது கூட தெரியாமல், தனது ஆச்சரியக்குறித் தனத்தை காட்ட டாக்டரை எழுப்பி அறிவுரை ரீல்ஸ் எடுத்துள்ளார் தவெக ஸ்ரீவைகுண்டம் எம்எல்ஏ சரவணன்!

மக்கள் மேல அவ்வளவு அக்கறை இருந்தால், இதே மாதிரி போய் மாலை 5 மணிக்கு மேல் உங்க தலைவரை, தமிழக முதல்வரை எழுப்பி ரீல்ஸ் போட முடியுமா?

டெங்கு காய்ச்சலுக்கு முழு கை சட்டை போடவும் என்ற அறிய கண்டுபிடிப்பை கூறிய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், எங்கள் பொதுக்குழுவில் மூக்கை நுழைப்பது போல இந்த எம்எல்ஏ-வுக்கு கண்டனம் தெரிவிப்பாரா? எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஏரல் அரசு மருத்துவமனையில் இரவுப்பணியில் இருந்த மருத்துவரை ஓய்வில் இருந்து எழுப்பி கேள்வி கேட்டதாக தவெக எம்எல்ஏ சரவணன் மீது சர்ச்சை எழுந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

AIADMK has questioned a TVK MLA, asking: 'Can you wake up your leader after 5 PM and make him post reels?'

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தவெகவில் இணைகிறார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை!

தவெகவில் இணைகிறார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை!

ரீல் விடுவதும், ரீல்ஸ் போடுவதும் தவெகவின் மூலதனம்: இபிஎஸ் விமர்சனம்

ரீல் விடுவதும், ரீல்ஸ் போடுவதும் தவெகவின் மூலதனம்: இபிஎஸ் விமர்சனம்

அதிமுகவுடன் தவெக இணைகிறதா? இரட்டை இலையில் விஜய் போட்டியிடுவாரா? முன்னாள் அமைச்சர் கேள்வி

அதிமுகவுடன் தவெக இணைகிறதா? இரட்டை இலையில் விஜய் போட்டியிடுவாரா? முன்னாள் அமைச்சர் கேள்வி

இடைத்தேர்தலில் தவெக பணப்பட்டுவாடா! தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக புகார்!

இடைத்தேர்தலில் தவெக பணப்பட்டுவாடா! தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக புகார்!

விடியோக்கள்

Sigma movie review | Sundeep Kishan | Jason Sanjay | Faria Abdullah

Sigma movie review | Sundeep Kishan | Jason Sanjay | Faria Abdullah

ஸ்மித் மச்சாரிடம் கற்றுக்கொள்வோம் ! | Flydubai Flight | Captain Smit Machchhar | PM Modi | Israeli PM Netanyahu

ஸ்மித் மச்சாரிடம் கற்றுக்கொள்வோம் ! | Flydubai Flight | Captain Smit Machchhar | PM Modi | Israeli PM Netanyahu