The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக தில்லியில் பேரணி! கபில் சிபல், நேஹா போரா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பு! இஸ்ரேல் விமானத்தில் இந்திய விமானிக்கு கத்திக்குத்து: சக விமானியின் அதிர்ச்சியூட்டும் பின்னணி!இவ்விரு நாடுகளிலும் விவாகரத்து சட்டப்படி குற்றம்! பிறகு?உருவ கேலி! மு.க. ஸ்டாலினுக்கு தாராபுரம் மக்கள் தக்க பதிலடி கொடுப்பார்கள் - முதல்வர் விஜய் கண்டனம்தவெக பெண் வேட்பாளரை உருவ கேலி செய்த மு.க. ஸ்டாலின் மீது தவெக புகார்கூட்டுறவு சங்கங்களில் பயிர்க் கடன் வசூல் முற்றிலும் தற்காலிக நிறுத்தம்: தமிழ்நாடு அரசுசென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்தது!இந்தியா கூட்டணி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தவெக முதன்முறையாக பங்கேற்புமதுராந்தகம், தாராபுரத்தில் நாளையுடன் தேர்தல் பிரசாரம் நிறைவுகச்சா எண்ணெய் கையிருப்பை வெளியிட ஜி7 நாடுகள் முடிவு!ஆசிய விளையாட்டு: தங்கம் வென்றார் இந்திய வில்வித்தை வீராங்கனை மொஹோத்!

தங்கம் வென்ற தமிழக கிரிக்கெட் வீரருக்கு ரூ.75 லட்சம் ஊக்கத்தொகை..! முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு!

ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வென்ற இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் பங்காற்றிய தமிழக வீரருக்கான ஊக்கத்தொகை குறித்து...

Washington Sundar, Chief Minister Vijay

வாஷிங்டன் சுந்தர், முதல்வர் விஜய் - படங்கள்: ஏபி, சிஎம்ஓ தமிழ்நாடு

Published On :

ஆசிய விளையாட்டில் இந்திய கிரிக்கெட் அணி தங்கம் வென்றது. இதில் பங்காற்றிய தமிழக வீரர் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு ரூ.75 லட்சம் ஊக்கத் தொகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

கிரிக்கெட் இறுதிப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 211 ரன்கள் குவித்தது. அடுத்து விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 192 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.

இந்தப் போட்டியில் தமிழக வீரர் வாஷிங்டன் சுந்தர் பந்துவீச்சில் 2 விக்கெட்டுகள், ஃபீல்டிங்கில் 2 கேட்ச் உடன் அசத்தினார். இவரது உழைப்பினைப் பாராட்டி தமிழக முதல்வர் விஜய் கூறியிருப்பதாவது:

ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் 20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், ஆடவர் கிரிக்கெட் பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள இந்திய ஆடவர் அணிக்கும், அவ்வணியில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த கிரிக்கெட் வீரர் வாஷிங்டன் சுந்தர் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளையும், பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

கிரிக்கெட் வீரர் வாஷிங்டன் சுந்தர் அவர்களின் சாதனையைப் பாராட்டி, தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் உயரிய ஊக்கத்தொகையாக ரூ.75 இலட்சம் வழங்கப்படும்.

அவரது வெற்றி இளைய தலைமுறையினருக்கு புதிய உத்வேகத்தையும், நம்பிக்கையையும் அளிக்கும். வாஷிங்டன் சுந்தர் அவர்கள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடி மேலும் பல சாதனைகள் படைக்க வாழ்த்துகிறேன்!

Summary

Rs. 75 lakh cash incentive for gold-winning Tamil Nadu cricketer! Chief Minister Vijay announces!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆசிய விளையாட்டு: தங்கம் வென்ற வில்வித்தை வீராங்கனை; 77 பதக்கங்களுடன் இந்தியா!

ஆசிய விளையாட்டு: தங்கம் வென்ற வில்வித்தை வீராங்கனை; 77 பதக்கங்களுடன் இந்தியா!

குத்துச்சண்டையில் தங்கம் வென்ற லவ்லினா போர்கோஹெய்ன் - புகைப்படங்கள்

குத்துச்சண்டையில் தங்கம் வென்ற லவ்லினா போர்கோஹெய்ன் - புகைப்படங்கள்

மல்யுத்தத்தில் தங்கம் வென்ற சுஜீத் கல்கல் - புகைப்படங்கள்

மல்யுத்தத்தில் தங்கம் வென்ற சுஜீத் கல்கல் - புகைப்படங்கள்

இந்திய டி20 அணியிலிருந்து வாஷிங்டன் சுந்தர் விடுவிப்பு... நமன் தீருக்கு வாய்ப்பு!

இந்திய டி20 அணியிலிருந்து வாஷிங்டன் சுந்தர் விடுவிப்பு... நமன் தீருக்கு வாய்ப்பு!

விடியோக்கள்

CM Bro! சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை எங்கே? மு.க. ஸ்டாலின் அடுக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்! | DMK | TVK

CM Bro! சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை எங்கே? மு.க. ஸ்டாலின் அடுக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்! | DMK | TVK

Anbil Avan Review | Ashok Selvan | Preity Mukhundhan | Movie Review | Dinamani Talkies

Anbil Avan Review | Ashok Selvan | Preity Mukhundhan | Movie Review | Dinamani Talkies

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER