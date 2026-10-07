திருவொற்றியூர் அருகே 5 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: கனிமொழி கண்டனம்!
5 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்குள்ளான சம்பவத்துக்கு கனிமொழி கண்டனம்.
கனிமொழி எம்.பி. - கோப்புப் படம்
திருவொற்றியூர் அருகே 5 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்குள்ளான சம்பவத்துக்கு கனிமொழி எம்.பி. கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி தன்னுடைய எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
”சென்னை திருவொற்றியூர் அருகே வடமாநில தம்பதியின் 5 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட செய்தி அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
கடந்த 5 மாதங்களாக இதுபோன்ற சம்பவங்கள் குறித்தும், பொறுப்பற்ற தவெக ஆட்சியில் சிக்கித் தவிக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களை எண்ணியும் மனம் வருந்துகிறது.
வீண் விளம்பரத்திற்காக ஒரு சினிமாத்தனமான சிறப்புப் படையை உருவாக்கியதைத் தவிர, குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளைத் தடுக்க இந்த அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கை என்ன?
பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு உரிய மருத்துவ மற்றும் சட்ட உதவிகளை வழங்குவதோடு, அவருக்கு நீதி கிடைப்பதையும், குற்றவாளிகளுக்கு சட்டப்படி கடுமையான தண்டனை கிடைப்பதையும் அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்” என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Summary
MP Kanimozhi has condemned the incident in which a 5-year-old girl was sexually assaulted near Thiruvottiyur.
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