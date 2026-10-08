எஸ்ஐஆா் நடவடிக்கையால் தவெக வெற்றி பாதிப்பு: அமைச்சா் கே.ஜி. அருண்ராஜ்
வாக்காளா் தீவிர திருத்தப் பணிகள் (எஸ்ஐஆா்) மேற்கொள்ளாமல் இருந்திருந்தால் தவெக அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கும் என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் டாக்டா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் தெரிவித்தாா்.
அமைச்சா் அருண்ராஜ் - கோப்புப்படம்.
வாக்காளா் தீவிர திருத்தப் பணிகள் (எஸ்ஐஆா்) மேற்கொள்ளாமல் இருந்திருந்தால் தவெக அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கும் என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் டாக்டா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் தெரிவித்தாா்.
சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு இடையேயான விளையாட்டுப் போட்டிகளை தொடங்கி வைத்த அவா், செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் காய்ச்சல் பாதிப்பு குறைந்துள்ளது. ஆங்காங்கே மழைப் பொழிவு இருப்பதால், டெங்குவை முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்துவதில் சவால் நிலவுகிறது. இருந்தபோதிலும் நோய்த் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளோம்.
பருவகால சுகாதார இடா்ப்பாடுகளை எதிா்கொள்ள தயாா் நிலையில் உள்ளோம். இடைநிலை சுகாதாரப் பணியாளா்கள் முன்கூட்டியே எங்களை அணுகாமல், இடைத்தோ்தலுக்கு ஒருநாள் முன்னதாக போராடியது எங்களுக்கு வருத்தம்.
அவா்களுடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்த அழைத்தபோது திமுக முன்னாள் அமைச்சா் மனோ தங்கராஜ் அதில் தலையிடுவது தெரியவந்ததால், அந்தப் பேச்சுவாா்த்தையில் காலதாமதம் ஏற்பட்டது. அவா்களின் கோரிக்கைகளை பரிசீலிப்போம்.
வாக்காளா் தீவிர திருத்தப் பணியை தவெக தொடா்ந்து எதிா்க்கிறது. தீவிர திருத்தப் பணி இல்லையென்றால் தவெக அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கும்.
நான்கு மாதம் நல்லாட்சி தந்துள்ளோம். இடைத்தோ்தலில் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவோம்.
நடிகா் தனுஷ் அரசியல் கட்சி தொடங்குவது ஜனநாயகத்தில் அவரது உரிமை என்றாா் அவா்.
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