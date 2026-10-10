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தங்கம் விலை தொடர் உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்! (அக். 10)

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக...

தங்கம் விலை..! - (படம் | பிடிஐ)

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சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (அக். 10) சவரனுக்கு ரூ. 520 உயர்ந்துள்ளது.

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் பதற்றமான போர்ச் சூழல்களுக்கு மத்தியில் கடந்த வாரத்தில் குறைந்த தங்கத்தின் விலை, இந்த வாரத்தின் தொடக்கம் முதலே உயர்ந்து வருகிறது.

அதன்படி, ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை நேற்று (அக். 9) சவரனுக்கு ரூ. 840 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,10,520 -க்கு விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 520 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,11,040-க்கு விற்பனையாகிறது. கிராமுக்கு ரூ. 65 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,880 க்கு விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி கிராம் ரூ. 245-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2 .45 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

The price of ornamental gold in Chennai has increased by Rs. 520 per sovereign today (Oct. 10).

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