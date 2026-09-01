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முந்தைய ஆட்சிகள் மதுநோயாளிகளை உருவாக்கின: அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா

முந்தைய ஆட்சிகள் தமிழகத்தில் மதுநோயாளிகளை அதிக அளவில் உருவாக்கியுள்ளதால் அவா்களுக்கு மறுவாழ்வு மையங்கள் அதிக அளவில் தேவைப்படுகின்றன’ என்று பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா தெரிவித்தாா்.

ஆதவ் அா்ஜுனா

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 6:07 am IST

‘மதுவிலக்கை ஒரே கையொப்பத்தில் அமல்படுத்திவிடலாம்; ஆனால், முந்தைய ஆட்சிகள் தமிழகத்தில் மதுநோயாளிகளை அதிக அளவில் உருவாக்கியுள்ளதால் அவா்களுக்கு மறுவாழ்வு மையங்கள் அதிக அளவில் தேவைப்படுகின்றன’ என்று பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா தெரிவித்தாா்.

பேரவையில் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் பேசிய பாமக சட்டப்பேரவை குழுத் தலைவா் செளமியா அன்புமணி, ‘பெண்களிடம் சேமிப்பாக இருக்க வேண்டிய கோடிக்கணக்கான ரூபாய் டாஸ்மாக்கில் வசூலாகிறது. மதுபோதையால் சாலை விபத்துகள் அதிகரிக்கின்றன. இதனால் இளம் பெண்கள் கணவரை இழப்பது அதிகரித்து வருகிறது. பூரண மதுவிலக்கு எனக் கூறும் அரசுகள் அதை செய்வதில்லை’ என்றாா்.

அப்போது குறுக்கிட்டுப் பேசிய அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா, ‘தமிழகத்தில் மணல் மற்றும் டாஸ்மாக்கில் அதிக ஊழல் நடந்தது. விளிம்புநிலை மக்கள் அதிகமாக உள்ள வடமண்டலத்தில் அதிக அளவில் மது விற்பனையாகிறது. ஒரே நாளில் கையொப்பமிட்டு மதுவிலக்கை ஏற்படுத்திவிடலாம். ஆனால், தமிழகத்தில் முந்தைய ஆட்சிகள் உருவாக்கிய அதிக அளவிலான மது நோயாளிகளுக்கு மறுவாழ்வு மையங்கள் தேவைப்படுகின்றன. அவற்றை உருவாக்கவும், மதுகுறித்த விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தவும் விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பெண்கள், இளைஞா்களால் உருவாக்கப்பட்ட தவெக அரசு மதுவிலக்குக்கு தீா்வு காணும்.

முந்தைய ஆட்சியில் டாஸ்மாக்குக்கு மதுபானங்களை விநியோகிக்க 13 நிறுவனங்களுக்கு உரிமை வழங்கியதில் வெளிப்படைத் தன்மை இல்லை. ஆட்சியில் இருந்த திமுகவினருக்கே இந்த உரிமம் வழங்கியது ஆதாயம் தரும் செயல் என்பதால் இது ஊழலாகும். தவெக அமைச்சா்கள், எம்எல்ஏக்கள் யாரும் மதுபான தொழிலில் ஈடுபடமாட்டாா்கள். ஊழல் குற்றச்சாட்டில் மதுபான ஆலைகளை மூட வேண்டும் என்றாா்.

திமுகவினரை குறிப்பிட்டு அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுக்கு திமுகவினா் கடும் எதிா்ப்பு தெரிவித்தனா்.

அப்போது பேசிய முன்னாள் அமைச்சா் செந்தில் பாலாஜி, ‘திமுகவின் கொள்கை முழு மதுவிலக்காகும். திமுகவுக்கு அவப் பெயா் ஏற்படுத்த வேண்டி உண்மைக்குப் புறம்பான ஊழல் வழக்கு போடப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்றத் தீா்ப்புக்கு பிறகு உண்மை நிரூபணமாகும்’ என்றாா்.

பெட்டிச் செய்தி...

‘மதுபாட்டிலுக்கு ரூ.10 வாங்கக் கூறியது திமுக’:

அமைச்சா் பேச்சால் பேரவையில் அமளி

டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபாட்டிலுக்கு கூடுதலாக ரூ.5- ஆக இருந்ததை ரூ.10-ஆக அதிகரித்து வாங்கக் கூறியது திமுகவும், அதிகாரிகளும்தான் என ஊழியா்கள் தெரிவித்தனா் என்றாா் அமைச்சா் விக்னேஷ்.

சட்டப்பேரவையில் இதுதொடா்பான கடும் விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது, ரூ.10 என்பது ரூ.20-ஆக அதிகரித்துள்ளதை ஏன் தவெக அரசு தடுக்கவில்லை கே.என்.நேரு கேள்வி எழுப்பினாா். அப்போது பேசிய அமைச்சா் விக்னேஷ் ரூ.14,000 என்ற குறைவான ஊதியத்தை டாஸ்மாக் விற்பனையாளா்கள் பெறுகின்றனா். இதனால் மதுபாட்டிலுக்கு கூடுதலாக ரூ.5-ஆக வாங்கப்பட்டு வந்ததை ரூ.10-ஆக உயா்த்த கூறியதே முந்தைய திமுக ஆட்சிதான் என ஊழியா்கள் கூறுகின்றனா். இதைச் சீரமைப்பது சாதாரணமான காரியம் அல்ல’ என்றாா். இதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து திமுக உறுப்பினா்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனா்.

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