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பெண்களுக்கு பாலியல் தொல்லை: திரைப்பட விநியோகஸ்தா் கைது

சென்னை தியாகராய நகரில் உணவகத்தில் பெண்களுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக திரைப்பட விநியோகஸ்தா் கைது

கைது

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 12:59 am IST

சென்னை தியாகராய நகரில் உணவகத்தில் பெண்களுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக திரைப்பட விநியோகஸ்தா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

சென்னை மேற்கு மாம்பலத்தைச் சோ்ந்த 18 வயது இளம்பெண், கடந்த 29-ஆம் தேதி தியாகராய நகா் திருமலைப்பிள்ளை சாலையில் உள்ள உணவகத்தில் ஒரு அறையில் தங்கியிருக்கும் தனது நண்பரைச் சந்திக்கச் சென்றாா்.

அப்போது அறையில் இருந்த திரைப்பட விநியோகஸ்தா் தா.வில்லியம் அலெக்ஸாண்டா் (38), அந்தப் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து தவறாக நடக்க முயன்றாா்.

அதிா்ச்சியடைந்த அந்த பெண், அறையை விட்டு வெளியே ஓடி வந்து, அதே பகுதியில் வசிக்கும் தனது தோழிக்கு தகவல் தெரிவித்தாா். அங்கு வந்த பெண்ணின் தோழி, அலெக்ஸாண்டரை தட்டிக் கேட்டாா். ஆனால், அலெக்ஸாண்டா், அந்தப் பெண்ணுக்கும் பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாா்.

இதையடுத்து இரு இளம்பெண்களும், பாண்டி பஜாா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தனா். அதன்பேரில், போலீஸாா் பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, அலெக்ஸாண்டரை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா். மற்றொரு நபரைத் தேடி வருகின்றனா்.

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