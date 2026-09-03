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மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம்: செப்.3 நிலவரம்!

மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் 92.12 அடியாக உயா்ந்துள்ளது குறித்து...

Mettur Dam Water Level

மேட்டூா் அணை - கோப்புப்படம்

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 10:50 am IST

மேட்டூா்: மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் 92.12 அடியாக உயா்ந்துள்ளது.

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 10,089 கனஅடியிலிருந்து 9,700 கனஅடியாக குறைந்துள்ளது.

அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக வினாடிக்கு 7,000 கனஅடி வீதம் தண்ணீா் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவைவிட, அணைக்கு நீா்வரத்து அதிகமாக இருப்பதால், மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் வியாழக்கிழமை காலை 92.01 அடியிலிருந்து 92.12 அடியாக உயர்ந்துள்ளது.

நீர் இருப்பு 55.10 டிஎம்சியாக உள்ளது.

Summary

Mettur Dam Water Level: Status as of September 3

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