The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முதன்மை மொழியாக தமிழ்! தனித் தீர்மானம் கொண்டுவந்தார் முதல்வர் விஜய்!சென்னையில் ஒலிம்பிக் நகரம், மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நகரம்! முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு!சென்னையில் ரூ. 1200 கோடியில் புதிய தலைமைச் செயலகம்: முதல்வர் விஜய்தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்வு! இன்றைய நிலவரம் (செப். 3)வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து ராகவ் சத்தா பெயர் நீக்கப்பட்டதால் பரபரப்புமேக்கேதாட்டு திட்டம்: விரைவில் ஒப்புதல் வழங்க மத்திய நீா் ஆணையத்திடம் கா்நாடகம் கோரிக்கைகொளத்தூரில் தவெக வெற்றி: மு.க.ஸ்டாலின் வழக்கில் இன்று தீா்ப்புகிருஷ்ண ஜெயந்தி, வார விடுமுறை: 4,070 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்தமிழகத்தின் சில மாவட்டங்களில் இரு நாள்களுக்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புஆகஸ்ட் மாதத்தில் யுபிஐ பரிவா்த்தனைகள் புதிய உச்சம்

கொளத்தூரில் தவெக வெற்றி: மு.க.ஸ்டாலின் தொடர்ந்த வழக்கு தள்ளுபடி, கோரிக்கையும் நிராகரிப்பு

கொளத்தூா் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் வி.எஸ்.பாபு வெற்றி பெற்றதை செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி மு.க.ஸ்டாலின் தொடா்ந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது குறித்து...

MK Stalin

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தொடர்ந்த வழக்கு தள்ளுபடி - கோப்புப் படம்

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 11:30 am IST

கொளத்தூா் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் வி.எஸ்.பாபு வெற்றி பெற்றதை செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி முன்னாள் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தொடா்ந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ள சென்னை உயா்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வு, தொகுதியில் உள்ள அனைத்து வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களையும் சரி பார்க்க வேண்டும் என்ற ஸ்டாலின் கோரிக்கையும் நிராகரித்துள்ளது.

முன்னாள் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தரப்பில் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில், பேரவைத் தோ்தலில் கொளத்தூா் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் வி.எஸ்.பாபு வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டாா். இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டு இரண்டாம் இடம்பிடித்த தனது விண்ணப்பத்தை ஏற்று கொளத்தூா் தொகுதியில், 14 வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் ஒப்புகைச் சீட்டு இயந்திரங்கள் சரிபாா்க்கப்பட்டன.

சரிபாா்ப்புக்கு எடுக்கப்பட்ட சில வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், திடீரென கோளாறானது. 6 வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் ஒப்புகைச் சீட்டு இயந்திரங்களை ஒப்பிட்டுப் பாா்த்ததில் பல்வேறு முறைகேடுகள் கண்டறியப்பட்டன.

முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதால், அனைத்து வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் ஒப்புகைச் சீட்டு இயந்திரங்களை சரிபாா்க்க உத்தரவிட வேண்டும். கொளத்தூா் தொகுதியில் தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபு வெற்றி பெற்றதை செல்லாது என அறிவிக்க வேண்டும். தன்னை வெற்றி பெற்றவராக அறிவிக்க வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தாா்.

இந்த வழக்கில் வாதங்கள் நிறைவடைந்து தீா்ப்புக்காக ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது.

ஸ்டாலின் வழக்கு தள்ளுபடி, கோரிக்கை நிராகரிப்பு

இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் வியாழக்கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு தீா்ப்பளித்தது.

அதில், சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ்.பாபுவின் வெற்றியை எதிர்த்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடர்ந்த வழக்கு, இவிஎம் இயந்திரங்களை சோதனை செய்ததன் அடிப்படையில் வழக்கு தொடரப்பட்ட நிலையில், அது பராமரிக்கத்தக்கது அல்ல மற்றும் விசாரணைக்கு உகந்தது அல்ல என்று தீர்ப்பளித்த நீதிமன்றம், அவரது மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும், தொகுதியில் உள்ள அனைத்து இவிஎம் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களையும் சரி பார்க்க வேண்டும் என்ற ஸ்டாலின் கோரிக்கையும் நிராகரித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

எம்.எல்.ஏ.வின் வெற்றியை செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி தேர்தல் வழக்கு மட்டுமே தாக்கல் செய்ய முடியும் என்றும் இந்த மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்றுக் கொண்டால் இதே கோரிக்கையுடன் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்படலாம் என தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

TVK victory in Kolathur: Case filed by M.K. Stalin dismissed; request rejected

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கொளத்தூரில் தவெக வெற்றி: மு.க.ஸ்டாலின் வழக்கில் இன்று தீா்ப்பு

கொளத்தூரில் தவெக வெற்றி: மு.க.ஸ்டாலின் வழக்கில் இன்று தீா்ப்பு

தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபு வெற்றிக்கு எதிரான மு.க. ஸ்டாலின் மனு: தீா்ப்புக்காக ஒத்திவைப்பு

தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபு வெற்றிக்கு எதிரான மு.க. ஸ்டாலின் மனு: தீா்ப்புக்காக ஒத்திவைப்பு

கொளத்தூா் தொகுதி வாக்கு சரிபாா்ப்பில் எந்த முரண்பாடும் கண்டறியப்படவில்லை: மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் விளக்கம்

கொளத்தூா் தொகுதி வாக்கு சரிபாா்ப்பில் எந்த முரண்பாடும் கண்டறியப்படவில்லை: மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் விளக்கம்

மு.க. ஸ்டாலினின் கொளத்தூர் தொகுதியில் மின்னணு இயந்திரங்களில் 2-வது நாளாக மறுஆய்வு

மு.க. ஸ்டாலினின் கொளத்தூர் தொகுதியில் மின்னணு இயந்திரங்களில் 2-வது நாளாக மறுஆய்வு

விடியோக்கள்

TVK Vs Congress | பேரவையில் கிளம்பிய கச்சத்தீவு விவகாரம்! | TN Assembly | DMK

TVK Vs Congress | பேரவையில் கிளம்பிய கச்சத்தீவு விவகாரம்! | TN Assembly | DMK

திமுகவிLம் FIRE இல்லை | CM Vijay | TVK | DMK | Thiruvengimalai Saravanan

திமுகவிLம் FIRE இல்லை | CM Vijay | TVK | DMK | Thiruvengimalai Saravanan