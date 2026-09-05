தீபாவளி: ரயில் முன்பதிவு நாளை தொடக்கம்
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, சென்னையிலிருந்து செல்லும் விரைவு ரயில்களுக்கான பயணச்சீட்டு முன்பதிவு ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப்.6) தொடங்குகிறது.
கோப்புப் படம்
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, சென்னையிலிருந்து செல்லும் விரைவு ரயில்களுக்கான பயணச்சீட்டு முன்பதிவு ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப்.6) தொடங்குகிறது.
தீபாவளி பண்டிகைக்கு சென்னையிலிருந்து வெளியூா் செல்லும் விரைவு ரயில்களுக்கான பயணச்சீட்டு முன்பதிவு 3 மாதங்களுக்கு முன்னரே தொடங்கும். அதன்படி, வரும் நவ.8-ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ளநிலையில், நவ.5-ஆம் தேதி ரயில்களுக்கான பயணச்சீட்டு முன்பதிவு ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப்.6) காலை 8 மணி முதல் தொடங்குகிறது.
நவ.6-ஆம் தேதி பயணத்துக்கு திங்கள்கிழமை (செப்.7) முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். நவ.7-ஆம் தேதி பயணத்துக்கு செவ்வாய்க்கிழமை (செப்.8) முன்பதிவு செய்யலாம்.
தீபாவளி பண்டிகை முடிந்து ஊா் திரும்புவோா் செப்.10 முதல் பயணச்சீட்டு முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
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