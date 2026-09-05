The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
உக்ரைனுக்கு வழங்கிய பணத்தை ஐரோப்பியர்களிடம் கேட்போம்! - அதிபர் டிரம்ப் பேச்சு! நேபாள வெள்ளம்! இன்னும் 275 இந்தியர்களைக் காணவில்லை! - மத்திய அரசு அறிவிப்பு கருகும் பயிர்களுக்கு தண்ணீர் வழங்க மறுப்பதா? தவெக அரசுக்கு நயினார் நாகேந்திரன் கண்டனம் இசக்கி சுப்பையா ராஜிநாமா விவகாரம்: பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் விளக்கம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகத்துடன் தவெக அமைச்சர்கள் சந்திப்பு!

தீபாவளி: ரயில் முன்பதிவு நாளை தொடக்கம்

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, சென்னையிலிருந்து செல்லும் விரைவு ரயில்களுக்கான பயணச்சீட்டு முன்பதிவு ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப்.6) தொடங்குகிறது.

கோப்புப் படம்

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 5:13 am IST

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, சென்னையிலிருந்து செல்லும் விரைவு ரயில்களுக்கான பயணச்சீட்டு முன்பதிவு ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப்.6) தொடங்குகிறது.

தீபாவளி பண்டிகைக்கு சென்னையிலிருந்து வெளியூா் செல்லும் விரைவு ரயில்களுக்கான பயணச்சீட்டு முன்பதிவு 3 மாதங்களுக்கு முன்னரே தொடங்கும். அதன்படி, வரும் நவ.8-ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ளநிலையில், நவ.5-ஆம் தேதி ரயில்களுக்கான பயணச்சீட்டு முன்பதிவு ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப்.6) காலை 8 மணி முதல் தொடங்குகிறது.

நவ.6-ஆம் தேதி பயணத்துக்கு திங்கள்கிழமை (செப்.7) முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். நவ.7-ஆம் தேதி பயணத்துக்கு செவ்வாய்க்கிழமை (செப்.8) முன்பதிவு செய்யலாம்.

தீபாவளி பண்டிகை முடிந்து ஊா் திரும்புவோா் செப்.10 முதல் பயணச்சீட்டு முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தீபாவளிக்கு ஊருக்குப் போறீங்களா? ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்குவது எப்போது?

தீபாவளிக்கு ஊருக்குப் போறீங்களா? ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்குவது எப்போது?

தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் 14 சிறப்பு விரைவு ரயில்கள் நீட்டிப்பு

தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் 14 சிறப்பு விரைவு ரயில்கள் நீட்டிப்பு

எழும்பூா் புறப்படும் முக்கிய விரைவு ரயில்கள் இன்றுமுதல் தாம்பரத்திலிருந்து இயக்கம்

எழும்பூா் புறப்படும் முக்கிய விரைவு ரயில்கள் இன்றுமுதல் தாம்பரத்திலிருந்து இயக்கம்

குருவாயூா் - சென்னை ரயில் ஆக.12-இல் மாற்று வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும்

குருவாயூா் - சென்னை ரயில் ஆக.12-இல் மாற்று வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும்

விடியோக்கள்

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டதில் தவெக அமைச்சர்கள்! | எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் என்னென்ன? | TVK

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டதில் தவெக அமைச்சர்கள்! | எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் என்னென்ன? | TVK

UN Kannan Interview | PM ஆக விஜய்..காங்கிரசுக்கு ஏன் கோபம்? | CM Vijay | TVK | DMK | Congress

UN Kannan Interview | PM ஆக விஜய்..காங்கிரசுக்கு ஏன் கோபம்? | CM Vijay | TVK | DMK | Congress