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கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கான தோ்தல்: 5 கட்டங்களாக சங்கங்களின் பட்டியல் கேட்பு

கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கான தோ்தலை நடத்துவதற்காக 5 கட்டங்களாக கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பட்டியலை விரைந்து அனுப்புமாறு மாநில கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் தோ்தல் ஆணையம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

கோப்புப் படம்

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கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கான தோ்தலை நடத்துவதற்காக 5 கட்டங்களாக கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பட்டியலை விரைந்து அனுப்புமாறு மாநில கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் தோ்தல் ஆணையம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

இது தொடா்பாக தமிழ்நாடு மாநில கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் தோ்தல் ஆணையா் தயானந்த் கட்டாரியா, கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிவாளருக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில், முதல்கட்டமாக பிரிவு 1-இல் 38 மண்டலங்களில் தோ்தல் நடத்தப்பட வேண்டிய கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் எண்ணிக்கை தொடா்பான பட்டியல்கள் சரிபாா்க்கப்பட்டுள்ளது.

பிரிவு 1-இல் தோ்தல் நடத்தப்பட வேண்டிய 7,405 தொடக்கக் கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கான தோ்தல்கள் 4 நிலைகளில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த 7,405 சங்கங்களில், ஒவ்வொரு நிலையிலும் தோ்தல் நடத்தப்பட வேண்டிய சங்கங்களின் விவரங்களை மாவட்ட வாரியாக தனித்தனியாக பட்டியலிட வேண்டும்.

இந்தப் பட்டியல்களை உடனடியாக அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிவாளரிடம் மாநில கூட்டுறவு சங்கங்களின் தோ்தல் ஆணையம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

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