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திருப்பதி - சென்னை கடற்கரைக்கு செப். 20-இல் முன்பதிவில்லாத ரயில்

பயணிகள் கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில் திருப்பதியிலிருந்து செப். 20-ஆம் தேதி சென்னை கடற்கரை நிலையத்துக்கு முன்பதிவில்லாத சிறப்பு மெமு ரயில் இயக்கப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப் படம்

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பயணிகள் கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில் திருப்பதியிலிருந்து செப். 20-ஆம் தேதி சென்னை கடற்கரை நிலையத்துக்கு முன்பதிவில்லாத சிறப்பு மெமு ரயில் இயக்கப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

திருப்பதியில் இருந்து செப். 20-ஆம் தேதி நள்ளிரவு 1 மணிக்குப் புறப்படும் முன்பதிவில்லாத இமு சிறப்பு ரயில் அதே நாளில் அதிகாலை 4.30 மணிக்கு சென்னை கடற்கரை நிலையத்தை வந்தடையும். மறுமாா்க்கத்தில் சென்னை கடற்கரை நிலையத்தில் இருந்து செப். 20-ஆம் தேதி அதிகாலை 5 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு மெமு ரயில் அதே நாளில் காலை 8.40 மணிக்கு ரேணிகுண்டா நிலையத்தைச் சென்றடையும்.

மெமு சிறப்பு ரயில்கள் ரேணிகுண்டா, புத்தூா், ஈக்கம்பரக்குப்பம், திருத்தணி, அரக்கோணம், திருவள்ளூா், பெரம்பலூா் ஆகிய நிலையங்களில் நின்று செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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