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மழையைக் காணவில்லை! போஸ்டர் ஒட்டும் நிலையில் சென்னை மக்கள்! தமிழகத்தில் பரவலாக மழை!

சென்னையில் மழையை எதிர்பார்த்து மக்கள் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கும் அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பரவலாக பெய்த மழை

தமிழகத்தில் பரவலாக பெய்த மழை.

தமிழகத்தில் பரவலாக பெய்த மழை.

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சென்னையில் கொளுத்தும் வெய்யிலிருந்து காக்க மழை வராதா என மக்கள் ஏங்கித் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் அதே வேளையில், சென்னையைத் தவிர்த்து தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்திருக்கிறது.

மழையைக் காணவில்லை என்று போஸ்டர் ஒட்டும் நிலை சென்னையில் ஏற்பட்டுள்ளது. வெய்யில் கொளுத்துகிறது, கருமேகங்களும் திரண்டு இப்போது வருகிறேன், மாலையில் வருகிறேன், இரவில் வருகிறேன் என்று போக்குக் காட்டிவிட்டு மறைந்து சென்று விடுகின்றன.

அதே வேளையில் தமிழகத்தில் மதுரை, தென்காசி, வேதாரண்யம், மதுரை, திருவண்ணாமலையில் கனமழை பதிவாகியிருக்கிறது. உள் மாவட்டங்களில் மழை பெய்தால் சென்னையில் மழை பெய்யாது என்பது கணிப்பு. அதன்படியே நடந்துவருகிறது.

செப். 23 மற்றும் 24ஆம் தேதிகளில் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாகக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நேற்று இரண்டாவது நாளாக பலத்த மழை பெய்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் விவசாயிகளும் மக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.

சாத்தூர் பகுதிகளிலும் பலத்த காற்றுடன் பலத்த மழை பெய்திருக்கிறது.

சிவங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர், திருக்கோஷ்டியூர், கண்டவராயன்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நேற்று இரவு 2 மணி நேரம் கனமழை பதிவாகியிருக்கிறது.

நெல்லை மாநகரில், வண்ணாரப்பேட்டை, பாளையங்கோட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பரவலாக கனமழை பெய்திருக்கிறது.

தூத்துக்குடியில் இடிமின்னலுடன் கனமழை பதிவாகியுள்ளது. நாமக்கல், திருவாரூர், அரியலூர், ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் மழை பதிவாகியிருக்கிறது.

விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் சாலைகளில் மழை நீர் தேங்கியிருக்கிறது.

கொடைக்கால் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக மழை பதிவாகியிருக்கிறது. இதனால் வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சியில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து கொட்டுகிறது. குடிநீர் ஆதாரங்களில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

மதுரையிலும் கனமழை பெய்துள்ளதால் வெப்பம் தணிந்து ஓரளவு மக்கள் நிம்மதியடைந்துள்ளனர்.

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