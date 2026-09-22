கல்லூரி நிகழ்வில் மின்வெட்டு! இருளிலும் பேச்சைத் தொடர்ந்த அமைச்சர் விஸ்வநாதன்!
தஞ்சாவூரில் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பங்கேற்ற கல்லூரி விழாவில் மின்வெட்டு...
அமைச்சர் விஸ்வநாதன் - X
தஞ்சாவூரில் கல்லூரி நிகழ்வில் உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது திடீரென மின்வெட்டு ஏற்பட்டது.
எனினும் அவர் தனது பேச்சை நிறுத்தாமல் தொடர்ந்து இருளிலேயே உரையாற்றினார்.
தமிழகத்தில் கடந்த சில நாள்களாகவே பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர்ந்து மின்வெட்டு ஏற்பட்டு வருகிறது. மக்களும் பல்வேறு பகுதிகளில் சாலை வீதிகளில் வந்து மின்வெட்டுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், இன்று தஞ்சாவூர் குந்தவை நாச்சியார் கலைக் கல்லூரி விழாவில் கலந்துகொண்டு பேசினார்.
அப்போது அவர் விழாவில் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது. இதனால் விழா நடைபெறும் மேடை இருளாக இருந்தது. எனினும் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தனது பேச்சை நிறுத்தாமல் தொடர்ந்து உரையாற்றினார்.
Summary
Power outage at a college event in Thanjavur attended by Minister Viswanathan
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