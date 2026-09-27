வங்கி ஊழியா்கள் வேலைநிறுத்தம்: இடதுசாரி கட்சிகள் ஆதரவு
பொதுத் துறை வங்கி அதிகாரிகள், ஊழியா்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்துக்கு இடதுசாரி கட்சிகள் ஆதரவு..
சிபிஐ வீரபாண்டியன், சிபிஎம் சண்முகம் - எக்ஸ்
நாடு முழுவதும் பொதுத் துறை வங்கி அதிகாரிகள், ஊழியா்கள் நடத்தும் 3 நாள்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்துக்கு இடதுசாரி கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.
பெ.சண்முகம் (மாா்க்சிஸ்ட்): வாரம் 5 நாள் வேலை வரையறுக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய பயன், காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புதல், தற்காலிக ஊழியா் நிரந்தரம், ‘அவுட்சோா்சிங்’ முறை ஒழிப்பு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நாடு முழுவதும் உள்ள 10 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வங்கி அதிகாரிகள் ஊழியா்கள் செப். 28 முதல் 30-ஆம் தேதி வரை 3 நாள்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடுகின்றனா். இந்தப் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு அளிப்பதுடன், உடனடியாக வங்கி ஊழியா் கூட்டமைப்புடன் பேச்சு நடத்தி சுமுக தீா்வு காண வேண்டும்.
மு.வீரபாண்டியன் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட்): வங்கி ஊழியா் அதிகாரிகள் கூட்டமைப்புடன் பேச்சு மூலம் தீா்வு காண வேண்டிய மத்திய அரசு, அதிகாரிகளையும் ஊழியா்களையும் மிரட்டுகிறது. இது கடும் கண்டனத்துக்குரியது. மிரட்டும் போக்கை கைவிட்டு, பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி அவா்களின் கோரிக்கைகள் தொடா்பாக சுமுக தீா்வு காண முன்வர வேண்டும்.
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