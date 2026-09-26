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புதிய தலைமைச் செயலகத்துக்கு எதிராக பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு!

பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கு எதிராக தென்மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு

Case filed against the new Secretariat at the Green Tribunal

முதல்வர் விஜய் - தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப் படம்

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சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கு எதிராக தென்மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் ரூ. 1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டப்படும் என முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்திருந்தார. இதனைத் தொடர்ந்து சென்னையைச் சுற்றிலும் சில இடங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, இறுதியாக பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் கட்டப்படும் என அறிவிப்பு வெளியாகி, அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டது.

ஆனால், சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் தமிழக அரசின் திட்டத்துக்கு 9 மீனவ கிராமங்களைச் சோ்ந்த மக்கள் மட்டுமின்றி எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தனர். தவெக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சியைத் தவிர மற்ற கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தன.

இதையடுத்து பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது தொடர்பான அரசாணையை முதல்வர் விஜய் ரத்து செய்ததாகவும் வேறு இடத்தில தலைமைச் செயலகம் அமைக்க ஆலோசித்து வருவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும் இதுகுறித்த அதிகாரபூர்வ தகவல் இன்னும் வெளியாகவில்லை.

இந்த நிலையில், பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தென்மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கறிஞர் விஜய் ஆனந்த் என்பவர் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

கடலோர ஒழுங்குமுறை மதிப்பீடு, சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளாமல் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் பட்டினப்பாக்கத்தில் கட்டுவது சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆணைய அறிவிப்புக்கு எதிரானது என்றும் மனுவில் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.

இதேபோல பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவதற்கு எதிராக, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் திமுக வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Case filed against the new Secretariat at the Green Tribunal

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