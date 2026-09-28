முதல்வர் வருகை: காவல்துறை கட்டுப்பாட்டில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில்! அமைச்சர் ரமேஷ் ஆய்வு!
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு முதல்வர் விஜய் வருகை தரவுள்ளதையொட்டி பலத்த பாதுகாப்பு...
அமைச்சர் ரமேஷ் ஆய்வு - DIN
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு இன்று மாலை முதல்வர் விஜய் வருகை தரவுள்ளதையொட்டி அமைச்சர் ரமேஷ் அங்கு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
மதுரை வந்துள்ள முதல்வர் விஜய் இன்று காலை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தைத் தொடங்கிவைத்தார்.
பின்னர் புனரமைக்கப்பட்ட காந்தி அருங்காட்சியகத்தைத் திறந்துவைத்து அவர் மதுரையில் உள்ள விருந்தினர் மாளிகைக்குச் சென்றார்.
இதையடுத்து இன்று மாலை 4.30 மணியளவில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு வருதை தரவுள்ளார்.
இதனால் சில மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் காவல்துறை கட்டுப்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்பட்டது.
முதல்வரை வரவேற்க அறநிலையத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ் கோயிலில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். இன்று பிற்பகல் முதலே கோயிலுக்கு வரும் வழி எங்கும் சாலையின் இருபுறமும் மக்கள், தொண்டர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
Summary
Tight security at Madurai Meenakshi Amman Temple
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