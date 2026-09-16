மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் - கம்பத்தடி மண்டப சிற்பங்கள்!
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் - கம்பத்தடி மண்டபத்தில் உள்ள வியக்க வைக்கும் சிற்பங்களின் புகைப்படங்கள்...
காமதஹான மூர்த்தி - புகைப்படங்கள்: maduraimeenakshi.hrce
காலசம்ஹார மூர்த்தி
கிரதர்ஜுனா பாசுபதமூர்த்தி
சக்கரதார மூர்த்தி
சண்டேச அனுகிரக மூர்த்தி
சந்திரசேகர மூர்த்தி
சுஹாசனர்
சோமஸ்கந்தர்
தக்ஷிண மூர்த்தி
திரிபுராந்தக மூர்த்தி
நடராஜர்
நந்தி
ராவண அனு கிரஹ மூர்த்தி
ரிஷப ரூடர்
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