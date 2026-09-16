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மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் - கம்பத்தடி மண்டப சிற்பங்கள்!

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் - கம்பத்தடி மண்டபத்தில் உள்ள வியக்க வைக்கும் சிற்பங்களின் புகைப்படங்கள்...

காமதஹான மூர்த்தி - புகைப்படங்கள்: maduraimeenakshi.hrce

Published On :
காலசம்ஹார மூர்த்தி

காலசம்ஹார மூர்த்தி

கிரதர்ஜுனா பாசுபதமூர்த்தி

கிரதர்ஜுனா பாசுபதமூர்த்தி

சக்கரதார மூர்த்தி

சக்கரதார மூர்த்தி

சண்டேச அனுகிரக மூர்த்தி

சண்டேச அனுகிரக மூர்த்தி

சந்திரசேகர மூர்த்தி

சந்திரசேகர மூர்த்தி

சுஹாசனர்

சுஹாசனர்

சோமஸ்கந்தர்

சோமஸ்கந்தர்

தக்ஷிண மூர்த்தி

தக்ஷிண மூர்த்தி

திரிபுராந்தக மூர்த்தி

திரிபுராந்தக மூர்த்தி

நடராஜர்

நடராஜர்

நந்தி

நந்தி

ராவண அனு கிரஹ மூர்த்தி

ராவண அனு கிரஹ மூர்த்தி

ரிஷப ரூடர்

ரிஷப ரூடர்

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