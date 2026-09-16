மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் - கம்பத்தடி மண்டப சிற்பங்கள்!
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் - கம்பத்தடி மண்டபத்தில் உள்ள வியக்க வைக்கும் சிற்பங்களின் புகைப்படங்கள்...
கம்பத்தடி மண்டப சிற்பங்கள் - புகைப்படங்கள்: maduraimeenakshi.hrce
அர்த்தநாரீஸ்வரர்.
கஜசம்ஹார மூர்த்தி
நந்தி மண்டபம்
வீரபத்திரர் பிட்சாண்டவர்
ஜலந்தரவத மூர்த்தி
ஸ்ரீ ரிஷப ரூடர்
ஸ்ரீ ரிஷப ஹந்திகர்
உமா மகேஸ்வர்
கல்யாண சுந்தரேசுவரர்
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