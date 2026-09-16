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மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் - கம்பத்தடி மண்டப சிற்பங்கள்!

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் - கம்பத்தடி மண்டபத்தில் உள்ள வியக்க வைக்கும் சிற்பங்களின் புகைப்படங்கள்...

கம்பத்தடி மண்டப சிற்பங்கள் - புகைப்படங்கள்: maduraimeenakshi.hrce

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அர்த்தநாரீஸ்வரர்.

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கஜசம்ஹார மூர்த்தி

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நந்தி மண்டபம்

வீரபத்திரர் பிட்சாண்டவர்

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ஜலந்தரவத மூர்த்தி

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ஸ்ரீ ரிஷப ரூடர்

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ஸ்ரீ ரிஷப ஹந்திகர்

உமா மகேஸ்வர்

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கல்யாண சுந்தரேசுவரர்

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