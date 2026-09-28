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சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (செப். 28) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று(திங்கள்கிழமை) விசாரணைக்கு வரும் வழக்குகள் பற்றி....

Which cases are coming up for hearing in the Madras High Court today (Sep. 28)?

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

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திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தடை விதிக்கக் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கு என்பது உள்பட முக்கிய வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (செப். 28) விசாரணைக்கு வருகின்றன.

• திருப்பத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதி 1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தொடர்ந்த தேர்தல் வழக்கில் தீர்ப்பு

• திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தடை விதிக்கக் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கு

• முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரிய வழக்கு

• பி.டி. அரசகுமார் மீதான குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தை ரத்து செய்யக் கோரி தொடரப்பட்ட ஆள்கொணர்வு வழக்கு

• வீரமணி விவகாரத்தில் தொடர்புபடுத்தி பேச அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு தடை விதிக்கக் கோரி திமுக தொடர்ந்த வழக்கு ஆகிய வழக்குகள் இன்று விசாரணைக்கு வருகின்றன.

Summary

Key cases, including a petition seeking to restrain the announcement of by-elections in 5 constituencies including Tiruchirappalli East, are coming up for hearing in the Madras High Court today (Sep. 28).

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