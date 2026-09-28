சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (செப். 28) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று(திங்கள்கிழமை) விசாரணைக்கு வரும் வழக்குகள் பற்றி....
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தடை விதிக்கக் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கு என்பது உள்பட முக்கிய வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (செப். 28) விசாரணைக்கு வருகின்றன.
• திருப்பத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதி 1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தொடர்ந்த தேர்தல் வழக்கில் தீர்ப்பு
• திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தடை விதிக்கக் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கு
• முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரிய வழக்கு
• பி.டி. அரசகுமார் மீதான குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தை ரத்து செய்யக் கோரி தொடரப்பட்ட ஆள்கொணர்வு வழக்கு
• வீரமணி விவகாரத்தில் தொடர்புபடுத்தி பேச அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு தடை விதிக்கக் கோரி திமுக தொடர்ந்த வழக்கு ஆகிய வழக்குகள் இன்று விசாரணைக்கு வருகின்றன.
Summary
Key cases, including a petition seeking to restrain the announcement of by-elections in 5 constituencies including Tiruchirappalli East, are coming up for hearing in the Madras High Court today (Sep. 28).
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