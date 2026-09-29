தமிழகத்தில் 13 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்!
தமிழகத்தில் 13 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்து...
கோப்புப் படம்
தமிழகத்தில் 13 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்து தமிழக அரசு இன்று (செப். 29) உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
சேலம் மாநகர காவல் ஆணையராக இருந்த கே.ஜோஷி நிர்மல் குமார் சென்னை டிஜிபி அலுவலக நவீனமயமாக்கல் பிரிவு ஐஜியாக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
சென்னை பெருநகர காவல் துறை கூடுதல் ஆணையராக ஏ.ஜி.பாபு, சேலம் மாநகர புதிய காவல் ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சேலம் சரக டிஐஜியாக இருந்த டாக்டர் சந்தோஷ் ஹதிமானி, சென்னை பெருநகர காவல் நுண்ணறிவுப் பிரிவு கூட்டு ஆணையராக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டிஐஜியாக இருந்த என்.தேவராணி, சேலம் சரக புதிய டிஐஜியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
கோவை தீவிரவாத தடுப்புப் பிரிவு எஸ்.பி. ஆக இருந்த பத்ரி நாராயணன், சென்னை அடையாறு துணை ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
காத்திருப்புப் பட்டியலில் இருந்த எஸ்.பி. கார்த்திகேயன், தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரிய எஸ்.பி. ஆக நியமனம்.
சென்னை போதைப் பொருள் தடுப்பு குற்றப் புலனாய்வுத் துறை எஸ்.பி. மதிவாணன், சென்னை பரங்கிமலை துணை ஆணையராக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
சென்னை பரங்கிமலை துணை ஆணையர் ஸ்ரீனிவாசன், சென்னை போதைப் பொருள் தடுப்பு குற்றப் புலனாய்வுத்துறை எஸ்.பி ஆக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரிய எஸ்.பி. ஆக இருந்த ஸ்டாலின், சிபிசிஐடி தென் மண்டல எஸ்.பி. ஆக மாற்றம்.
சென்னை மாநகர பாதுகாப்பு துணை ஆணையராக இருந்த சுந்தர வடிவேல், சென்னை மாநகர காவலர் நலன் பிரிவு துணை ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை துணை ஆணையராக இருந்த பாஸ்கரன், சேலம் மாநகர வடக்கு துணை ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Summary
13 IPS officers transferred in Tamil Nadu
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