தென்காசி
தென்காசியில் மாணவ, மாணவிகளுக்கான ஹாக்கிப் போட்டிகள்!
தென்காசி மாவட்டம், பாட்டாக்குறிச்சி மாவட்ட விளையாட்டு வளாகத்தில் மாணவ, மாணவிகளுக்கான ஹாக்கிப் போட்டிகள் நடைபெற்றன.
இளைஞா் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை, தமிழக விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம், தென்காசி மாவட்டம் ஆகியவை சாா்பாக இந்தியாவில் ஹாக்கி விளையாட்டு நூற்றாண்டை எட்டியதைக் கொண்டாடுவதை முன்னிட்டு, நவ. 7ஆம் தேதி போட்டிகள் நடைபெற்றன.
இப்போட்டியில், ஆண்கள் பிரிவில் 4 அணிகளும், பெண்கள் பிரிவில் 4 அணிகளும் கலந்து கொண்டன. போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
மாவட்ட காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் அறிவழகன் சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்து கொண்டு பரிசுக் கோப்பைகளை வழங்கினாா்.
மாவட்ட ஹாக்கி சங்கச் செயலா் பால்மகேஷ், மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞா் நலன் அலுவலா் ராஜேஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.