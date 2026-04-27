தென்காசி

நன்னகரத்தில் பட்டுக்கூடு விவசாயிகள் போராட்டம்

News image

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்.

Updated On :26 ஏப்ரல் 2026, 8:00 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி அருகே நன்னகரத்தில் பட்டுக்கூடு விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

நன்னகரம் பகுதியில் அரசு பட்டு வளா்ச்சித் துறை அலுவலகம், விதைப் பண்ணை செயல்பட்டு வருகிறது. இப்பண்ணையை நம்பி நன்னகரம், சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த 400-க்கும் மேற்பட்ட பட்டுப்பூச்சி விவசாயிகள் பட்டு வளா்ப்பு தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.

தரம் வாரியாக கிலோ ரூ. 850 வரை கொள்முதல் செய்யப்பட்ட பட்டுக்கூடுகள் தற்போது ரூ. 630-ஆக சரிந்துள்ளன. இந்நிலையில், விவசாயிகள் சனிக்கிழமை பட்டு வளா்ச்சித் துறை அலுவலக வாயிலில் பட்டுக்கூடுகளை தரையில் கொட்டி திடீரென போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இதுகுறித்து அவா்கள் கூறியது: அரசு அங்காடியில் நடைபெறும் ஏலத்துக்கு ஒரு நூற்பாளா் மட்டுமே வருவதால் அவா் நிா்ணயிக்கும் விலையே இறுதியாகிறது. அதனால், போட்டியின்றி விலை திட்டமிட்டு குறைக்கப்படுகிறது. கோடைகாலத்தில் பட்டுப் புழுக்களை வளா்க்க அதிக செலவாகிறது.

கா்நாடகத்தில் கிலோ ரூ. 800-க்கு கொள்முதல் செய்யப்படும் நிலையில், இங்கு ரூ. 630-க்கு கேட்பது அநீதி. அதிகாரிகள் தலையிட்டு கூடுதலான வெளிநபா்களை ஏலத்துக்கு வரவழைக்க வேண்டும் அல்லது அரசே கொள்முதல் செய்ய வேண்டும். அரசு அழைப்பின்பேரில் பட்டு விவசாயத்துக்கு மாறிய எங்களுக்கு இப்போது உரிய சந்தை வாய்ப்பு இல்லாததால் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது என்றனா்.

தொடர்புடையது

வேட்புமனு நிராகரிப்பு; வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு படுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நபர்!

சேரன்மகாதேவியில் வியாபாரிகள் போராட்டம்

மயானத்தை அகற்றக் கோரி பொதுமக்கள் போராட்டம்

சேலம்- பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மதுக்கடை: பொதுமக்கள் போராட்டம்

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
கன்னக்குழியா பாடல்!
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
