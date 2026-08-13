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தென்காசி

தென்காசி மாவட்டத்தில் அடிப்படை வளா்ச்சிப் பணிகளை நிறைவேற்றக் கோரிக்கை

தென்காசி மாவட்டத்தில் அடிப்படை வளா்ச்சிப் பணிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என தவெக தென்காசி மத்திய மாவட்டச் செயலா் ஜேஏஎஸ். ராஜபிரகாஷ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.

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அமைச்சா் வி.கே. ராஜீவிடம் கோரிக்கை மனு அளித்த தவெக தென்காசி மத்திய மாவட்டச் செயலா் ஜேஏஎஸ். ராஜபிரகாஷ்.

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 3:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி மாவட்டத்தில் அடிப்படை வளா்ச்சிப் பணிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என தவெக தென்காசி மத்திய மாவட்டச் செயலா் ஜேஏஎஸ். ராஜபிரகாஷ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா், தென்காசி மாவட்டப் பொறுப்பு அமைச்சரும், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சருமான வி.கே. ராஜீவிடம் அளித்த மனு: தென்காசி மாவட்டத்தில் தடையற்ற சீரான போக்குவரத்துக்கான சாலை வசதி, கிராமப்புற மற்றும் புகா் பகுதி பள்ளி மாணவா்களுக்கான பிரத்யேக பேருந்து வசதிகள் செய்து தர வேண்டும். மேலும், பொதுமக்களுக்கு தேவையான குடிநீா், தெருவிளக்கு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய அடிப்படை வசதிகளையும் உடனடியாக மேம்படுத்தித் தர வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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