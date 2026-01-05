தென்காசி
கடையநல்லூரில் நாளை மின்நிறுத்தம்
கடையநல்லூா், அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக புதன்கிழமை (ஜன.7) மின் விநியோகம் இருக்காது என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கடையநல்லூா் கோட்ட செயற்பொறியாளா் கற்பக விநாயகசுந்தரம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
கடையநல்லூா் துணை மின் நிலையத்தில் புதன்கிழமை பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் கடையநல்லூா் முத்துகிருஷ்ணாபுரம், பேட்டை, மாவடிக்கால், குமந்தாபுரம், முத்துச்சாமிபுரம்,வலசை , கருப்பாநதி, தாா்க்காடு, போக நல்லூா், கண்மணியாபுரம், பாலஅருணாச்சலபுரம், கம்பனேரி, மங்களபுரம், அச்சம்பட்டி, பொய்கை, ஊா் மேல்அழகியான், வேலாயுதபுரம்,இடைகால், சிவராமபேட்டை கொடிக்குறிச்சி, நயினாரகரம், சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 வரை மின் விநியோகம் இருக்காது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.