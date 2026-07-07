Dinamani
ரீல்ஸ் மோகத்துக்கு பள்ளிக் குழந்தைகளைப் பயன்படுத்தாதீர்: உதயநிதி ஸ்டாலின்கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் நிலையத்தின் செயல்பாடுகளை ஆய்வு செய்தார் முதல்வர் விஜய்உணவு பாதுகாப்பு சட்ட திருத்தத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய முதல்வர் விஜய் கோரிக்கை!கம்யூனிசம் உலகில் கம்பீரமாக நடைபோட்டுக் கொண்டிருக்கிறது! - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்ஹிட்லர், முசோலினியின் வரலாற்றைப் படியுங்கள் மிஸ்டர் டிரம்ப்! - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தனியார் பள்ளிகள் மீதான அக்கறையை அரசுப் பள்ளிகளுக்கு காட்டாதது ஏன்? தவெக அரசுக்கு சீமான் கேள்வி!சர்வதேச தரவரிசையில் இந்திய பாஸ்போர்ட் சரிவு: மோடி மீது கார்கே குற்றச்சாட்டு!குடியரசுத் தலைவரிடம் நற்சான்றிதழ்களை சமர்ப்பித்த 6 நாட்டின் தூதர்கள்!தவெக அரசுக்கு கவசமாக இருப்போம்: வைகோ மகாராஷ்டிரத்தில் தொடர் மழை: இதுவரை 13 பேர் பலி
/
தென்காசி

பாவூா்சத்திரம் அருகே கோயில் உண்டியலை உடைத்து திருடியவா் கைது

News image
Updated On :7 ஜூலை 2026, 2:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பாவூா்சத்திரம் அருகேயுள்ள அருணாப்பேரி மேகம்திரை கொண்ட சாஸ்தா கோயில் உண்டியலை உடைத்து பணத்தை திருடியவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

இக்கோயிலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு மா்ம நபா் புகுந்து, அங்கிருந்த சிறு உண்டியலை உடைத்து பணத்தை திருடிக்கொண்டு பிரதான உண்டியலை உடைக்க முயன்றுள்ளாா். அது பலனளிக்காததால் உண்டியலை சேதப்படுத்திவிட்டு சென்றுள்ளாா்.

திங்கள்கிழமை காலையில் கோயிலில் திருட்டு நிகழ்ந்தது தெரியவந்ததும் கோயில் நிா்வாகத்தினா் பாவூா்சத்திரம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். அதன்பேரில், காவல் ஆய்வாளா் வேல்கனி, உதவி ஆய்வாளா் ராஜேஷ்குமாா் மற்றும் போலீஸாா் கோயிலில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தினா்.

அதில், கருமடையூா் வடக்குத் தெரு சுப்பையா மகன் ஐயப்பன் (35) என்பவருக்கு தொடா்பிருப்பது தெரியவந்தது. அவரை போலீஸாா் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கோயில் உண்டியலை உடைத்து திருட்டு: ஒருவா் கைது

கோயில் உண்டியலை உடைத்து திருட்டு: ஒருவா் கைது

கோயில் உண்டியலை உடைத்து பணம் திருடியவா் கைது

கோயில் உண்டியலை உடைத்து பணம் திருடியவா் கைது

கோயில் உண்டியலை உடைத்து பணம் திருடிய இருவா் கைது

கோயில் உண்டியலை உடைத்து பணம் திருடிய இருவா் கைது

கோயில் உண்டியலை உடைத்து திருட்டு

கோயில் உண்டியலை உடைத்து திருட்டு

விடியோக்கள்

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!

அதிமுகவில் எல்லாமே எடப்பாடிதான்... | Avadi kumar | CM Vijay | TVK | ADMK | EPS | Vijayabaskar

அதிமுகவில் எல்லாமே எடப்பாடிதான்... | Avadi kumar | CM Vijay | TVK | ADMK | EPS | Vijayabaskar

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!